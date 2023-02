Anna Isoviita ja Anu Mitikka perustelivat (SK 1.2.) hyvinvointialueen asiakasmaksujen korotuksia. He kertoivat maksujen korotuksien johtuvan alueellisesta tasapuolistamisesta ja palvelujen sisältöjen muutoksista. Tasapuolistaminen vastuuvirkamiehillä tarkoittaa näköjään aina joko palvelun lopettamista, kuten ksylitoli-pastillien kohdalla tai nyt palvelumaksujen korotuksella korkeimman mukaan. Yhdenkään palvelun hinta ei ole tietääkseni alentunut.

Ei voi kuin tuskaillen todeta, että onko valmistelijoilla mennyt koko sote-uudistuksen perimmäinen tarkoitus täysin ohi. Sote-uudistus tehtiin, jotta ikääntyvän väestön radikaalia kulukehitystä saadaan hillittyä, perusterveydenhoitoa vahvistettua ja painetta erikoissairaanhoidossa vähennettyä. Kaiken tämän perusta on ennaltaehkäisevien toimien vahvistaminen ja kansanterveyden parantaminen.

Ensinnäkin Satakunnan Kansan esiin nostama Virtasten tapaus oli törkeyden huippu, koska kutsu toimintaryhmään oli mennyt vanhalla hinnalla ja samalla toiminnalla kuin aikaisemmin. Vasta ryhmän ensimmäisellä kerralla ilmoitettiin uusi 210 prosentin hinnankorotus ja vedottiin, ettei asiasta voitu tiedottaa, koska posti on epäluotettava, eikä kukaan lue tekstiviestejä. Tähän ensisijaisesti halusin myös päättäjänä puuttua.

On totta, että aluehallituksessa oli ollut palvelujen Excel-hintataulukko. Tämä taulukko ei kuitenkaan päässyt valtuustoon asti, eikä esityksessä ollut kuin palvelujen hintaesitykset. Mistään ei siis ilmennyt hinnankorotukset, mistään toiminnan sisältömuutoksista puhumattakaan. Jos taulukko on tosiaan valtuustolle toimitettu, en sitä itse ole nähnyt. Tämäkin toki on mahdollista, kun esityslistoja ja liitteitä lähetetään moneen kertaan eri viesteillä ja korjauksilla.

Valtuuston kokouksien valmistelua onkin arvosteltu pitkin valmisteluvuotta ja aina on luvattu parantaa. Valtuuston puheenjohtajan tulisi viime kädessä pitää huolta kokouksien valmistelun tasosta ja siitä, että päättäjillä on kaikki mahdollinen tieto päätöksentekoa varten. Näin ei omasta mielestäni ole ollut ja joka kokouksessa on saanut asiasta huomauttaa. Tämän tasoinen valmistelu on paitsi äänestäjien halveksimista myös päättäjien aliarvioimista ja demokratian vastaista. Se kun nyt vaan ei riitä, että vain muutama päättäjä virkamiesten kanssa ohjailee valmistelua ja päätöksiä norsunluutornistaan.

Jos valmistelun taso on surkea, voiko päätöksiltäkään muuta odottaa?

Milka Tommila

aluevaltuutettu (vas.)

Pori