Rauman kaupunginhallitus hyväksyi 23.1. esityksen Karin kampuksen tukipalvelujen ulkoistamisesta äänin 7–2. Asiasta jätti eriävän mielipiteen yksi kaupunginhallituksen jäsen, joka myös avasi ratkaisunsa taustoja Länsi-Suomen mielipidekirjoituksessa 25.1.

Haluan lisätä tähän hyvään ulostuloon vielä muutamia tärkeitä seikkoja, joita Rauman kaupunginvaltuuston pitää ottaa huomioon, kun se päättää kampuksen tukipalvelujen järjestämisestä.

Rauman uimahallin siivous on korkean hygienian siivousta. Tällä hetkellä se on kaupungin omana työnä tehtävistä kaikkein vaativin siivouskohde. Sitä tekevät nykyisin siihen koulutuksen saaneet laitoshuoltajat, kahdessa vuorossa. Heidän erityisosaamisensa yhdessä ammattitaitoisten kiinteistöhuoltopalveluiden kanssa antaa hyvät edellytykset siihen, että Rauman uimahalli on turvallinen paikka sen kaikille käyttäjille. Tästä tasosta ei ole varaa tinkiä.

Kouluruokailun ulkoistamista on perusteltu sillä, että kampuksen keittiössä voi olla vain yksi toimija. Laki ei useampaa toimijaa kiellä, mutta elintarvikelain mukaan lähtökohtaisesti keittiöstä vastaa vain yksi toimija. Toimijoiden kokonaismäärää ei ole rajattu. Jos toimijoiden vastuut keittiöstä ovat selvät, sekä heille itselleen että viranomaisille, voi samassa keittiössä heitä toimia useampikin.

Yllä olevaan viitaten koululounas on siis mahdollista valmistaa jatkossakin kaupungin omana työtä, vaikka iltatilaisuuksien ja tapahtumien palveluja tuottaisi joku paikallinen tai lähialueen yritys.

Rauman kaupungilla olisi tällaisella järjestelyllä vastuu, aivan kuten sillä on vastuu kouluruokailujen huoltovarmuudestakin.

Lisäksi näin isoa kokonaisuutta kilpailuttaessa epäilyttää, löytyykö Raumalta tai edes lähialueelta tarjoajia. Mikäli kouluruoan tuottaminen menee isolle valtakunnalliselle yritykselle, se tuskin haluaa ottaa tapahtumien järjestämiseen pieniä paikallisia yrityksiä niin, että se joutuu ottamaan keittiöstä elintarvikelain vaatiman kokonaisvastuun.

Marjo Justen

Rauma