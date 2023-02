”Johtotähti” on arvostettavuuden ja rikkauden merkki

Minusta on väärin, että on muitakin autoja kuin mersuja. Mielestäni pitäisi olla vain hyviä autoja. Kyllähän kaikki tietävät, että johtotähti on arvostettavuuden ja rikkauden merkki. Sitä paitsi saat samalla tekemistä, kun aina välillä hitsailet peltejä ja korjailet mersuasi.

Topias

Kangasmetsän koulu 9G

Alla lisää koululaisten kirjoittamia mielipiteitä:

