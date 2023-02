Lapsilla on oikeus leikkiä ja eläimiä hylätään liikaa – tätä mieltä ovat Friitalan koulun mielipidekirjoittajat

Uutisten viikolla julkaistaan erityisesti koululaisten kirjoittamia mielipidetekstejä. Alla Friitalan koulun oppialiden kirjoituksia.

Lapsilla on oikeus leikkiä

Lapsien on tärkeä saada leikkiä. Leikki on vähän niin kuin lasten työ ja koulussakin pitää saada leikkiä välitunneilla, eikä välituntisin saisi olla muuta ohjelmaa minun mielestäni. Leikki on minun mielestäni tärkeää, koska leikistä oppii paljon eri asioita. Niin kuin esimerkiksi kauppaleikistä voi oppia rahankäyttöä, jota tulet tarvitsemaan aikuisena.

Leikki sopii kaiken ikäisille – jopa aikuisille. Leikkiä voi sekä ulkona että sisällä. Muista pitää hauskaa ja leikkiä. Sekä aikuisten että lasten on hyvä saada myös raitista ilmaa.

Alma-Joenna Nebdal 3. lk

Friitalan koulu, Ulvila

Eläimiä hylätään liikaa

Ihmiset hylkäävät eläimiä, koska joko eläimeen ei riitä rahat, tai he eivät ehdi hoitaa niitä. Ihmiset hylkäävät niitä metsään, eivätkä vaikka eläinkauppaan, tai muualle uudelle omistajalle.

Eläimet kärsivät hyvin pahasti metsässä. Esimerkiksi jos kissa on kasvatettu pienestä asti talossa, ja sille annetaan aina ruokaa, niin se ei välttämättä tiedä miten saalistetaan. Älkää hylätkö eläimiä.

Venla Kivisaari 3. lk

Friitalan koulu, Ulvila

