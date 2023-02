Uutisten viikolla julkaistaan erityisesti koululaisten kirjoittamia mielipidetekstejä. Alla olevat tekstit ovat Vanhankylän koulun oppilaiden kirjoittamia.

Miksi ilves on paras?

Ilves on vuonna 1931 perustettu urheiluseura Tampereelta. Ilveksen jääkiekkojoukkue on minun suosikkini. Mutta en sen takia väitä, että Ilves on paras jääkiekossa. Ilveksessä on pelannut esimerkiksi Lasse Oksanen, Raimo Helminen, Risto jalo, Hannes Hyvönen sekä Arttu Ruotsalainen ja monia muita. Ilveksellä on myös liigan tämän hetken parhaat huoltajat JP Jansson sekä Lasse Laukkanen.

Ilveksen hyökkäys on ollut terästä tällä kaudella. Ilveksellä on esimerkiksi Liigassa eniten tehtyjä maaleja sekä paras ylivoima prosentti. Puolustuskin on hyvää maalivahteja unohtamakaan.

Mutta toivon, että ketään ei kiusata sen takia, että kannattaa jotain seuraa.

Atte 4A

Robloxissa voi olla toisten kaveri

Roblox-peli on hyvä peli. Siinä on minipelejä ja se on myös moninpeli. Siinä voi vaihtaa omaa ulkonäköä ja voi ostaa robuxseja, eli pelirahaa, jota voi ostaa oikealla rahalla. Robuxseilla voi ostaa peliin juttuja, esimerkiksi minipeleihin juttuja ja vaatteita.

Robloxsissa on monia pelejä ja isoin määrä on hyviä pelejä. Robloxsissa on kivoja ja ärsyttäviä pelaajia myös. Robloxsiin pitää kirjautua pitää laittaa nimi ja salasana ja se, onko tyttö vai poika.

Mutta jos on jo pelannut Robloxsia niin silloin voi laittaa saman nimen ja salasanan. Robloxsissa voi olla toisten kaveri ja silloin voi pelata peli kavereitten kanssa ja oikeitten kavereiden kanssa.

Eljas 4A

Miksi harrastukset ovat niin kalliita?

Mielestäni harrastukset pitäisi olla ilmaisia tai ainakin halvempia, jotta kaikilla lapsilla olisi mahdollisuus harrastaa. Pitäisi myös halventaa liikuntavälineiden hintoja.

Verneri 4A

Pukeudutaan miten haluamme

Pukeutuminen koulussa on mielestäni liian vaativaa. Kaveripaine on kova. Jos pukeutuisin keskellä viikkoa röyhelö mekkoon, kaikki tuijottaisivat ja kiusaisivat.

Ei kaikkien tarvitse pukeutua tiettyihin vaatteisiin, jos ei halua. Ei voi määrätä toisten pukeutumista. Toiset haluaa pukeutua erilaisesti kuin toiset.

Pukeudutaan miten haluamme.

Natalie 4A

Ananas ei kuulu pitsaan

Minun mielestäni ananas ei kuulu pitsaan. Olen tätä mieltä, koska pitsan tarkoitus on olla herkullinen, mutta ananas tekee siitä makean ja peittää paljon muiden täytteiden makuja. Jotkut voivat sanoa, että ananas kuulu pitsaan, mutta minun mielestäni näin ei ole.

Miksi pitsassa olisi ananasta? Siinä ei ole järkeä, jos se on tehty herkuksi, miksi siinä olisi jotain vegaanista? Mielestäni herkut eivät ole vegaanisia. Ananas voi kuulua muihin ruokiin, esimerkiksi salaattiin, mutta ei pitsaan. Ja miksi jotain, mikä on tehty olemaan lihainen olisi vegaanista, ananas ei todellakaan sovi juuston kanssa. Jos ette ota ananasta pois pitsasta, niin tehkää edes joku lihaisa menu.

Kiitos.

Tuomas 4A

Roskaaminen on kauheaa

Eläimet kärsivät

Roskaaminen on esimerkiksi kaloille vaarallista. Esimerkiksi kun muovia menee veteen, kalat voivat syödä muovia. Mikromuovia kalat syövät eniten, koska kalat eivät näe sitä. Roskat haittaavat myös muita eläimiä

Meriä pitää suojella

Monien ihmisten takia mereen joutuu muutakin kuin mitä siellä pitäisi olla. Olen sitä mieltä, että roskaa on aivan liikaa merissä. Meri olisi mielestäni paljon upeampi, jos ihmiset kierrättäisivät ja eivät heittäisi mereen roskaa. Jopa ihmiseen voi tulla muovia, jos meressä on paljon muovia, sillä kalat syövät muovia ja ihmiset syövät kalaa.

Kierrättäminen auttaa

Kun kierrätetään, tarvitaan vähemmän kaatopaikkoja, kaatopaikat ovat mielestäni huonoksi ympäristölle. Kun kierrätät roskaa, menee vähemmän kaatopaikoille. Ja kun kaikki kierrättää ei tarvita niin paljon kaatopaikkoja. Mielestäni kierrättäminen on avuksi.

Vinkkejä: Kun kierrätät, olet pienellä teolla parantanut ympäristöä. Mielestäni voisimme vähentää muovi pakkauksia. Mielestäni olisi hauskaa pitää roskankeruutalkoot.

Muista: pieni teko voi olla toiselle suuri.

Vilhelmiina 4A

Rubikin kuutio on hyvä keksintö

Rubikin kuutiot ovat hyvin suosittuja kiinassa. Erilaisia kuutioita on todella paljon, esimerkiksi minä ostin uuden nopeus kuution, joka toimi erittäin hienosti. Mielestäni Rubikin kuutioita pitäisi ostaa ja myydä enemmän, sillä ne ovat mainiota tekemistä varsinkin, kun on tylsää. Ne ovat juuri oikeita esineitä kehittämään omia strategioita, itse ainakin pidän niistä. Lapsille siitä on todella paljon tekemistä.

Benjami 4A

Älkää roskatko

Luontoa ei saa roskata, sillä eläimet voi syödä niitä ja jäädä niihin kiinni tai tukehtua. Itämeressäkin on muoviroskaa niin paljon, että pyörteiden avulla on kuuden valtion kokoinen muovilautta.

Roskat tukkivat eläinten vatsat tai suoliston, jolloin ne kuolevat. Merenelävät voi takertua roskiin eikä pääse välttämättä irti. Se aiheuttaa isoja vammoja ja pahimmassa tapauksessa kuoleman. Mikromuovi on muovin hiukkanen, jota ei voi nähdä, kun kalat syö sitä se menee niihin ja kun ihmiset syö kalaa niin… Arvaat kyllä mitä.

Daniel 4A

Koirien ylijalostus on pahasta

Koirien jalostus on mennyt niin pitkälle, että useilla koiraroduilla on ylijalostuksen takia terveysongelmia. Esimerkiksi mopseilla ja bulldoggeilla ja muillakin samantyyppisillä roduilla on niin lytty kuono, että niiden on vaikea hengittää.

Ihmiset ajattelevat vain koiran ulkonäköä, ja sitä kuinka söpö koira on, kun sillä on lytty kuono eivätkä tajua, että koira kärsii vakavista hengitys ongelmista

Oletko koskaan kuullut mopsin röhnöttävän? Röhnötys on sitä, kun koira ei pysty hengittämään kunnolla ja ilma ei kierrä nenän kautta. Moni koira on kohdannut turmionsa näiden ongelmien takia.

On myös muita ei niin terveitä rotuja.

Esimerkiksi chihuahualla on niin pieni pääkallo, että sen silmät eivät enää mahdu päähän, ja corgien selkä on niin pitkä ja jalat lyhyet, että useimmilla on pahoja selkä ongelmia. Sentään mäyräkoirilla tilanne ei ole niin paha.

Mielestäni ihmisten pitäisi lopettaa näiden rotujen jalostaminen enää pahemmaksi ja sen sijaan alkaa jalostaa näitä rotuja terveempien rotujen kanssa ja näin korjata tämä ongelma.

Saimi 4A

Lopetetaan roskaaminen

Älkää roskatko luontoa. Eläimet voivat syödä muoviroskaa, joten eläimet voivat tukehtua tai joutua jumiin, Jos eläimet syövät muovia, niin se voi jäädä mahaan tai suolistoon jumiin. Eläimet voivat saada suuria vaurioita, ja jopa kuolla. Voit estää roskaamista esimerkiksi keräämällä roskaa tai heittämällä roskat roskiin. Roskaa on erilaista, muoviroskaa on eniten. Itämeressä olevaa muovia on yhtä paljon kuin kuuden valtion verran.

Roni 4A

Ihmiset pilaavat maailmaa

Ihmiset ovat aiheuttaneet monen eläimen turmion. Moni eläin on joutunut kokemaan turmionsa ihmisten takia. Esimerkiksi sodat ja liika metsästys ovat saaneet osan eläinlajeista sukupuuttoon. Muumoassa Floridan hylje on todennäköisesti sukupuuttoon kuollut hyljelaji, joka eli Karibian merellä ja Meksikonlahdella.

Sodat pilaavat maailmaa.

Sodat tuhoavat metsiä ja kaupunkeja. Sotien jäljiltä asuinalueet, kaupungit, metsät ja vesistöt ovat vaurioituneet omilla tavoillaan. Asuin alueet ja kaupungit ovat tuhoutuneet erilaisten räjähteiden ja pommien takia. Vesistöihin kulkeutuu erilaisia myrkkyjä ja saasteita. Metsiä tuhoutuu ja palaa maan tasalle. Monien ihmisten ja eläinten kodit sijaitsevat edellä mainituissa paikoissa. Moni ihminen ja eläin siis menettää kotinsa ja kenties elämänsä sotien takia.

Ilman ihmisiä ei olisi sotia.

Ihmisien takia maailma ei ole sellainen, kun sen kuuluisi olla. Maailma on täynnä sotia ja roskaamista. Maailmasta on tullut saasteinen ja huono asuin paikka eläimille ja ihmisille. Maailman kuuluisi olla hyvä ja turvallinen paikka asua. Ei paikka, jossa soditaan ja roskataan.

Maapallo ja sen asukkaat olisivat paremmassa jamassa, jos ei käytäisi sotia ja roskattaisi. Siksi olen sitä mieltä, että maailmaa olisi parempi paikka, jos ihmiset eivät olisi tuhoamassa sitä. Mutta ihmiset nyt sattuvat olemaan täällä, joten se että säädettäisiin laki, jonka mukaan sotia ei saisi käydä, voisi pelastaa maailman.

Pienemmätkin asiat kuten roskaamisen lopettaminen auttavat maailmaa.

Helmi 4A

Eläinten kiusaaminen on väärin

Se on väärin, eläimet pelkäävät, ja pelätessään voivat puolustaa raapimalla, puremalla, potkimalla tai juoksemalla pakoon. Ja pakoon juoksemisessa on monta vaaraa!

Villieläinten adoptoiminen on laitonta. Koska villieläimet on luotu elämään luonnossa. Eri asia on, jos auttaa.

Eläimiä kiusataan yleensä siten, että yritetään ottaa eläin syliin tai ei anneta eläimelle omaa rauhaa. Olisi hyvä, ettei jahdattaisi tai oltaisi koko ajan kimpussa, koska se estää eläinten rauhaa.

Miten eläimen kanssa voi viettää aikaa? Voit lukea eläimelle, harjata eläintä ja leikkiä eläimen kanssa. Eläimet rakastavat rapsutuksia. Eläinkoti on tarkoitettu eläimille, jotka tarvitsevat apua. Eläinkoteihin voi lahjoittaa rahaa, jolla eläimiä autetaan.

Sonja & Eevi 4A

