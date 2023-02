Uutisten viikolla julkaistaan erityisesti koululaisten kirjoittamia mielipidetekstejä. Alla Kyläsaaren koulun oppilaiden kirjoittamia mielipiteitä.

Koulun ruokalistalta puuro pois

Mielestäni kouluissa ei kuuluisi olla puuroa ruokana.

Kouluissa on aina välillä puuroa ruokana, mutta mielestäni se on huono asia koska minäkin syön puuroa aamuin illoin ja joillakin kouluruoka on myös ainoa lämmin ateria koko päivänä.

Joten olisi mukavaa ja fiksua jos puuro korvattaisiin jollain muulla. Sen voisi korvata sillä että ruuan yhteydessä olisi enemmän hedelmiä.

Matias Mäki-Ontto 11 v.

Kyläsaaren koulu

Urheilutalolle enemmän vapaita vuoroja

Olisi hyvä, jos olisi joskus vuoroton päivä, niin että pääsisi urheilutalolle ilmaiseksi tai muutaman euron maksulla. Nuoret liikkuvat nykyään todella vähän ja se voisi innoittaa nuoria liikkumaan lisää, koska esimerkiksi urheilutalolla on todella paljon mahdollisuuksia liikkumiseen ja eri lajeihin.

Vili Paltanen ja Robert Sillvan

Kyläsaaren koulu 5. lk

Kiusaaminen on ongelma

Koulukiusaaminen on ongelma jokaisessa koulussa. Koulujen pitää puuttua, mutta osa ongelmista on opettajissa. Opettajien ja vanhempien tulisi puuttua kiusaamiseen ja täten huomata kiusaaminen. Kiusaamista tapahtuu kaiken aikaa ja sitä tapahtuu kaikkialla koulussa ja vapaa-ajalla.

Mutta oppilaiden olisi hyvä kertoa opettajalle tai vanhemmille rohkeammin asiasta.

Viljami Grönblom

Kyläsaaren koulu 5. lk

Nuorten ruutuaika ja somen käyttö huolestuttaa

Meitä huolestuttaa nuorten somen käyttö. Kännykkä on kasvanut käden jatkoksi eikä muuta ajanvietettä ole kuin some.

Meidän omakin ruudun käyttö huolestuttaa meitä ja vanhempiamme vaikka itse sanommekin.

Haluaisimme tehdä jotain muutakin kuin selata somea ja muutenkin ruutua mutta jotenkin puhelin vain tarttuu käteen ensimmäisenä.

Osa somen sovelluksista ovat koukuttavia ja vaarallisia varsinkin pienille lapsille, esimerkiksi TikTokissa voi olla häiritsevää sisältöä piilotettuna kivan videon taakse.

Yritämme yhdessä vähentää ruutuaikaa ja teidänkin kannattaisi.

Anni Suni 11.v Elmi Haapanen 11.v

Kyläsaaren koulu

Erilaisuuden hyväksyminen

Erilaisuuden hyväksyminen kuuluu hyviin käytöstapoihin, koska erilaisia ihmisiä on monenlaisia esimerkiksi: eri uskonto, tyyli, hiukset, eri maalaistaustainen, eri kielinen.

Ja erilaisuus on hyvää, nimittäin ei kukaan halua, että kaikki ihmiset ovat samanlaisia.

Erilaisuuden hyväksymiseen kuuluu esimerkiksi: Älä puhu toisesta pahaa, älä hauku, älä naura, älä heitä tavaroilla, älä tuijota tai älä jätä ulkopuoliseksi.

Erilaisuuden hyväksyminen voi tuntua aluksi oudolta mutta se ei oikeuta yllä mainitsemiini asioihin.

Ja jos joku ei esimerkiksi osaa lukea, kirjoittaa, pyöräillä tai on sairas, niistä asioista toisia ei saa tuomita.

Mea Ratala 12 v.

Kyläsaaren koulu

Kiusaaminen pitää lopettaa

Kiusaaminen ei ole kivaa. Kiusaamiseen pitää puuttua enemmän. Kiusaaja ei välillä ymmärrä että toiselle voi tulla paha mieli. Välillä kiusaajasta voi tuntua itse pahalta ja kiusaaja vain purkaa sitä muihin. Kiusaaminen pitää lopettaa. Kiusatusta ei tunnu kivalta ja hän voi vaihtaa koulua.

Anni Pörsti ja Juuli Kivinen

Kyläsaaren koulu 5. lk

Lue ennemmin kuin katsot puhelinta

Sosiaalisessa mediassa ei kannata kuluttaa liikaa aikaa. Vanhempien kannattaisi laittaa aikaraja, joka olisi noin 1–2h 30 min., koska nuoret ovat välillä aivan liikaa mediassa eikä jää aikaa aina muuhun tekemiseen.

Meidän mielestämme koko perheen pitäisi pitää älyvapaa päivä. Koska perhe tarvitsee yhteistä aikaa. Ja jos on paljon puhelimilla niin niskat menee jumiin helposti.

Kannattaa noudattaa ikärajoja tietystä sovelluksista, koska siellä voi olla juttuja, jotka eivät ole sopivia alaikäisille. Olisi hyvä jos laittaisi puhelimen pois ja menisi lukemaan tai ulos. Nuoret eivät lue enää niin paljon.

Jos näet kiusaamista netissä tai koet sitä itse niin kerro aikuiselle tai jollekin muulle luotettavalle aikuiselle. Me luemme aika paljon koulussa meillä on omat pulpettikirjat. Ehdottaisimme muihin kouluihin omaa kirja luettavaksi jos ei ole jo. Jos ei ole tekemistä niin lue ennemmin kuin katsot puhelinta.

Noomi Pelto-Piri ja Sofia Suni

Kyläsaaren koulu 5.lk