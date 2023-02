Tiedätkö, mitä lapsesi tekee viikonloppuisin ystäviensä kanssa? Entä tiedätkö, mihin hän käyttää rahansa? Et välttämättä.

Viime vuosien aikana olemme huomanneet vapejen eli sähkötupakoiden lisääntyneen nuorten keskuudessa hurjasti. Sähkötupakoita on liian helppoa ostaa halvalla esimerkiksi Snapchatin välityksellä. Nuoret esimerkiksi tilaavat näitä ulkomailta ja myyvät eteenpäin jopa alakouluikäisille. Näin monet nuoret jäävät näihin riippuvaisiksi, joka huonontaa terveyttä, mutta myös rahatilannetta. Ajattelemme, että sähkötupakoiden käyttö on ikään kuin trendi ja monet käyttävät niitä, koska kaveritkin käyttävät.

Nuorten terveystapatutkimuksen (2019) mukaan vain alle 13 prosenttia 18 vuotta täyttäneistä ei ole koskenut alaikäisenä alkoholiin. Alkoholia on helppo saada, koska huolestuttavan monet täysi-ikäiset välittävät alkoholia nuorille. Jotkut myös päätyvät varastamaan kaupoista tai vanhemmiltaan alkoholia. Alkoholi aiheuttaa vakavaa riippuvuutta ja on haitaksi etenkin nuorille.

Tunnemme tapauksia, joissa alkoholi tai muut päihteet ovat aiheuttaneet vakavia vaaratilanteita. Iso ongelma mielestämme on se, että Suomessa alkoholikulttuuria normalisoidaan liikaa ja monet aikuiset antavat sellaisen kuvan, että on täysin normaalia juoda monesti viikossa. Monet juhlatkin perustuvat nykyään alkoholinkäyttöön myös nuorten keskuudessa. Ennen nuoret joivat virvoitusjuomia, mutta nyt alkoholi on suuremmassa suosiossa.

Myös nuuskasta ja erityisesti nikotiinipusseista on tullut suosittuja nuorten keskuudessa viime aikoina. Nikotiinipussien suosio johtuu varmaa siitä, että niitä pidetään paljon vaarattomampina kuin tupakkaa ja nuuskaa, vaikka myös nikotiinipussit ovat terveydelle haitallisia. Nuuskaa pidetään harmittomana, koska monet urheilijatkin käyttävät sitä ja ovat silti huippukunnossa. Nuuskaaminen onkin tutkimusten mukaan lisääntynyt paljon 2000-luvulla nuorten keskuudessa.

Mielestämme nuorten päihteiden käytön lisääntyminen on huolestuttavaa ja siihen pitäisi puuttua. Päihteitä ei pitäisi saada ostettua niin helposti ja viranomaisten pitäisi valvoa tätä tarkemmin. Vanhempien pitäisi myös ottaa enemmän vastuuta asiasta.

Ratkaisuna voisi toimia se, että nuorille puhuttaisiin tästä asiasta syyllistämättä ja avoimesti, sekä kerrottaisiin että päihdeongelmiin saa apua. Tällöin avun hankkimisen kynnys voisi madaltua ja nuoret uskaltaisivat hakea apua rohkeasti.

Emma Aappola ja Minttu Laxström

Kaarisillan yhtenäiskoulu, 8A

Pori