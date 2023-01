SK:n artikkelissa (28.1.2023) todettiin kuntoutuksen ryhmätoimintojen hintojen nousseen hyvinvointialueelle siirtymisen myötä. On totta, että joidenkin asiakkaiden asiakasmaksuihin tulee korotus, mutta taustalla on myös toiminnan sisällöllinen muutos.

Satakunnan alueella palvelutuotanto ja maksut ovat kunnissa ja kuntayhtymissä poikenneet toisistaan. Kuntoutuksen ryhmätoimintojen osalta eroavaisuuksia on ollut paljon niin palveluiden sisällön kuin asiakkaiden ohjautumisen osalta. Jotkin ryhmät ovat olleet pieniä. Toisaalla ryhmässä on saattanut olla kaksi ohjaajaa, jos osallistujien toimintakyky on sitä vaatinut. Jotkin ryhmät ovat toimineet itseohjautuneemmin. Joissain tilanteissa ei ole ollut tarjolla ryhmiä niille, jotka vaativat apua esimerkiksi siirtymisissä. Toisaalla hoidollisia ryhmiä ei ole ollut tarjolla ollenkaan.

Hyvinvointialueen tulee tarjota alueensa asiakkaille yhdenvertaiset palvelut ja niiden maksujen tulee olla samat. Asiakasmaksujen päätöksenteon pohjaksi koottiin kaikki alueen käytössä olleet maksut ja niiden perusteella laadittiin esitys maksuista toiminnan erilaiset käytänteet huomioiden. Päätöksentekijöillä oli käytössään koontitaulukot kaikista näistä maksuista. Osalle alueen asiakkaista asiakasmaksuihin tuli korotuksia, mutta osalle hinta on edullisempi tai aiempaa vastaava.

Hyvinvointialueella ryhmätoimintakäytäntöjä tullaan yhtenäistämään. Tavoitteena on, että hoidolliset ryhmät yksilöterapian jatkona tai sijasta ovat saatavilla mahdollisimman monille toimintakyvystä riippumatta.

Kuntoutuksen ryhmätoimintojen sisällöllinen muutos hoidollisempiin ryhmiin varmistaa myös sen, että asiakkaiden asiakasmaksut kerryttävät asiakkaan henkilökohtaista maksukattoa.

Anna Isoviita

asiakasmaksukokonaisuuden vastuuvalmistelija

Anu Mitikka

kuntoutuksen hankekoordinaattori

Satakunnan hyvinvointialue