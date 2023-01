Pikamuoti on nopeaa, halpaa ja helppoa ostaa. Pikamuodin luonnon kuormitus on isompi kuin lento- ja laivaliikenteellä yhteensä.

Luontoa kuormittavat jätevesien päästäminen vesistöihin ja ilmansaasteet. Jos kaikki käyttäisivät vaatteita kaksi kertaa pidempään, pikamuodin saastuttavuus vähentyisi 44 prosenttia. Kaikkien ihmisten pitäisi alkaa käyttää vaatteita pidempään eikä heittää niitä aina roskiin jonkun vuoden päästä. Jos he haluavat eroon niistä vaatteista, niin pitää niitä vaikka rättinä tai myy eteenpäin.

On monia asioita, jotka voisimme itsekin tehdä toisin. Emme heittäisi jo noin vuoden päästä roskiin, vaan esimerkiksi käyttäisimme rättinä tai sitten laittaisimme ne eteenpäin vaikka kirpparille tai jonnekin muualle.

T-paidan matka alkaa puuvillapelloilta ja päätyy monen vaiheen kautta päälle. Mitä vaaleampi väri, sitä vähemmän päästöjä luontoon ja mitä tummempi ja värikkäämpi väri, sitä enemmän luonto kuormittuu. Valitettavasti lapsityövoimaa käytetään T-paitojen valmistuksessa.

Mian isä oli sanonut, että ei vaatteita kuulu heittää pois heti, vaan niitä pitäisi käyttää siihen saakka, että niihin tulee oikeen kunnon reikä. Mia ei ole itse tajunnut, minkälainen se työ on, kun tehdään yksi paita. Mialle tuli jotenkin haikea fiilis, kun hän näki, mitä ne ihmiset joutuvat tekemään yhden paidan eteen, ihan kamalaa. Niissä väriaineissa on kauheita kemikaaleja ja muita todella vaarallisia aineita. Tiedättekö, minne se loppu väriseos joutuu, jos sitä jää ylimääräistä? No mereen, mikä on aivan kamalaa.

Nykyään on kierrätyspisteitä, joihin voi viedä rikkinäiset vaatteet. Kun näihin pisteisiin vie rikkinäisiä vaatteita, ne menevät Paimioon kierrätyslaitokseen, jossa ne silputaan pieneksi silpuksi.

EU-komissio valmistelee tekstiilistrategiaa, eli uutta jätelakia. Se tarkoittaa sitä, että tekstiilijätettä ei päätyisi luontoon, sekajätteeseen tai kaatopaikalle, vaan tekstiilin kierrätyspisteeseen.

Kun näin tapahtuu, pelloilla ei tarvitse kasvattaa niin paljon puuvillaa kuin ennen. Tämä myös tarkoittaa, että jokaisen suomalaisen lähellä pitäisi olla tekstiilien kierrätyspiste.

Mia Sjögren, Alina Matintalo, Miko Merimets ja Masi Levola

Kaarisillan koulu 6B

Pori