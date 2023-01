Mielestämme luonnonkuidut ovat tekokuituja parempia materiaaleja, koska ne ovat peräisin luonnosta ja sen eläimistä ja kasveista.

Kirjoittajien mielestä on hyvä, että vaatteiden kierrätys on tulossa pakolliseksi Suomessa, eikä vaatteita saisi laittaa enää sekajätteeseen.

Pikamuoti on kertakäyttöistä eikä maksa melkein mitään. Mielestämme pikamuoti on väärin, koska se on raskasta. Lapsetkin joutuvat tekemään raskaita töitä eikä työntekijöillä ole hyviä oloja. Palkka on yleensä 3–7 euroa riippuen työstä.

Miehet saavat joistakin töistä enemmän rahaa kuin naiset, vaikka he tekevät saman työn. Kaikki tekevät töitä aamusta iltaan ja kaiken lisäksi he joutuvat jäämään nukkumaan samalle hallille, missä työt tehdään.

Pikamuoti tuottaa vuosittain jopa 90 miljoonaa tonnia tekstiilijätettä, näistä suurin osa joutuu kaatopaikalle tai poltettavaksi. Vaateteollisuus päästää meriin mikrokuituja vuosittain määrän, joka vastaa 50 miljardia muovipulloa.

Yhteen puuvillapaitaan käytetään 2 700 litraa vettä, joka on yhtä paljon mitä ihminen juo keskimäärin 2,5 vuodessa, joka on mielestäni aika paljon. Farkkuihin käytetään vielä enemmän vettä eli 10 000 litraa.

Vaatteisiin käytetään paljon kemikaaleja, jotka päätyvät kuitenkin vesistöihin. T-paidoilla on monta valmistusvaihetta ja useimmat tapahtuvat eri paikoissa. Siihen sisältyy paljon kuljetuksia ja käytetään paljon kemikaaleja, jotka aiheuttavat ihmisille terveydellisiä haittoja ja saastuttavat ympäristöä.

Paikalliset keräävät laukun täyteen puuvillaa kahdessa tunnissa. Puuvilla kuljetetaan tehtaille ja siellä se kuivataan käsin ja jalostetaan kankaaksi. Seuraavaksi puuvilla värjätään ja siitä tehdään lankaa. Lopulta lanka ommellaan vaatteeksi ja kuljetetaan lentokoneilla ja laivoilla kauppoihin ympäri maailmaa.

Mieti tarvitsetko oikeasti uutta? Löytyisikö tarvitsemasi vaate käytettynä? Voisiko sen lainata ostamisen sijaan? Jos ostat lempivaatteitasi, voisit käyttää niitä kaksi kertaa enemmän, jolloin vaateteollisuuden haitat vähenisivät 44 prosenttia.

Kannattaisi ostaa mieluummin vaaleita vaatteita, koska tummiin käytetään paljon kemikaaleja, jotka ovat haitaksi ympäristölle.

Mielestämme pelloilla pitäisi kasvattaa enemmänkin ihmisille ruokaa eikä mitään muuta.

Tekokuiduilla on hyviä ja huonoja puolia. Ne ovat tehty kemiallisesti, vaikkakin useasti parantamaan jotain ominaisuutta. Ne ovat usein luonnonkuituja vahvempia materiaaleja, mutta ne voivat nyppyyntyä ja sähköistyä nopeasti.

Meillä on myös pari tekokuiduilla tehtyä vaatetta. Ne kestävät kyllä pidempään, vaikka ne eivät välttämättä ole niin hyvälaatuisia kuin luonnonkuiduista tehdyt.

Mielestämme luonnonkuidut ovat tekokuituja parempia materiaaleja, koska ne ovat peräisin luonnosta ja sen eläimistä ja kasveista.

Onneksi vaatteiden kierrätys on tulossa pakolliseksi Suomessa, eikä vaatteita saisi laittaa enää sekajätteeseen. Vaatteet pilkotaan pieniksi paloiksi ja tehdään tekstiilimassaa. Massasta tehdään 200 kilon paaleja ja siitä lankaa uusiin vaatteisiin.

Tämän jälkeen puuvillaa ei tarvitsisi kasvattaa niin paljoa. Haluaisimme, että vaatteiden tekijöillä olisi hyvät oltavat ja reilu palkka.

Inga Hellsten

Iida Sydänmaa

Kaarisillan yhtenäiskoulu 6B