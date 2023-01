Olen onnellisessa asemassa. Minulla on kolme päiväkoti-ikäistä lasta, jotka vien viitenä päivänä viikossa päiväkotiin hyvillä mielin. Tähän asti lapsia on aina ollut vastassa vähintään yksi tuttu aikuinen. Kun haen heidät, he tulevat iloisina vastaan ja näyttävät siltä, että ovat viihtyneet. Lomilla lapset kyselevät koska taas pääsee päikkään.

Olen kauhulla seurannut tuttujen kertomuksia entisen kotikaupunkini Helsingin päiväkotitilanteesta. Siellä lapsilla saattaa olla tuntemattomat hoitajat useampana päivänä, lapsen nimet on teipattu selkään, ja tönimisiä sekä loukkaantumisia ei huomata. Puhumattakaan siitä, että perheen sisarukset ovat hoidossa toisella puolella kaupunkia tai päiväkotipaikkaa saa odottaa monta kuukautta.

Yksi syy siihen, miksi muutin tyttäreni kanssa takaisin Poriin, oli se, että täällä olisi paremmat olosuhteet lasten elää ja kasvaa. Toistaiseksi näin on meidän kohdallamme ollutkin. Pidetään tilanne myös jatkossa sellaisena.

Mitä toimiva varhaiskasvatus on? Sitä, että maksimilapsimäärät ja minimihenkilöstömäärät eivät ole vastakkaisissa tapeissa ja varhaiskasvatuksessa työskentelevälle henkilöstölle maksetaan asianmukainen palkka. Lapset tulee nähdä satsauksena tulevaisuuteen, ei vain kulueränä.

Mikäli lasten etu ei vielä ole riittävä syy varhaiskasvatuksen olojen parantamiseen, voi motivaatiota hakea vaikka yritysmaailmasta.

Paljon puhutaan Porin ja Satakunnan veto- ja pitovoimasta. Silloin ensisijaisesti puhutaan yritysten houkuttelemisesta alueelle, jolloin syntyy työpaikkoja ja saadaan tärkeitä veronmaksajia.

Lapset eivät ole veronmaksajia. Vielä. Näen toimivan varhaiskasvatuksen yhtä tärkeänä veto- ja pitovoimatekijänä, jolla saadaan myös yrityksiä ja investointeja Poriin ja Satakuntaan.

Toinen asia, joka tasaisin väliajoin nousee keskusteluun, on äitien saaminen nopeammin takaisin töihin perhevapailta. Kolmas on syntyvyyden lasku. Sen sijaan, että keksittäisiin ”synnytystalkoita” tai pinnallisia konsteja saada äidit takaisin töihin, voitaisiin keskittyä siihen, että saadaan lapsien ja perheiden palvelut kuntoon.

Yksi niistä on toimiva ja turvallinen päikkä.

Jenni Weber

kolmen lapsen äiti

eduskuntavaaliehdokas (vihr.)

Pori