Tilastokeskus julkaisi torstaina vuoden 2022 väestönkehityksen ennakkotiedot. Väestötilastot eivät ole olleet perinteisesti satakuntalaisesta tai porilaisesta näkökulmasta mitään ilosanomaa. Vuosi 2022 oli varsinkin Porin näkökulmasta kaksijakoinen: Porin kokonaisnettomuutto oli suurempi kuin kertaakaan vuoden 1980 jälkeen, mutta luonnollinen väestönlisäys jäi historiallisen alhaiseksi.

Pori sai ulkomailta muuttovoittoa yhteensä 408 henkilöä ja kärsi maan sisältä 11 henkilöä muuttotappiota. Ulkomailta saatu muuttovoitto oli ennätyssuuri. Porin kokonaisnettomuutto oli määrällisesti 20. suurin koko maan 309 kunnan joukossa. Muuttotase maan sisältä kääntyi voitollisesta lievästi tappiolliseksi loppuvuoden 2022 aikana, mutta tilanne lähellä tasapainoa.

Onko Porin muuttovoitto paljon vai vähän, riippuu täysin näkökulmasta. Porin muuttovoitto on edelleen vaatimaton verrattuna useisiin suuriin ja keskisuuriin kaupunkeihin, mutta paljon suhteessa pitkän aikavälin kehitykseen.

Porin kannalta huono uutinen on kasvaneesta vetovoimasta ja pitovoimasta huolimatta negatiivinen luonnollinen väestönlisäys eli kuolleiden määrä ylittää syntyneiden määrän. Porin luonnollinen väestönlisäys oli peräti -624 henkilöä vuonna 2022. Se oli määrällisesti toiseksi "heikoin" luku koko maassa Kouvolan jälkeen. Porissa syntyi ennakkotietojen mukaan 591 lasta ja kuoli 1 215 henkilöä vuonna 2022.

Porin tilanne on uusi normaali useimmissa kunnissa. Koko maassa oli enää vain 33 kuntaa, joissa syntyneitä oli enemmän kuin kuolleita. Muuttoliikettä taivaaseen on vaikea estää, padota tai kääntää toisin kuin vaikuttaa muuttoliikkeen suuntiin. Vuonna 2022 elävänä syntyneiden määrä oli Suomessa pienin yli 150 vuoteen ja kuolleiden määrä suurin sitten sotavuosien. Tilanne on oletettavasti samankaltainen Porissa.

Porin väkiluku alenee muiden satakuntalaisten kuntien tavoin negatiivisen luonnollisen väestönlisäyksen seurauksena. Tämä korostaa jatkossa entisestään muuttoliikkeen merkitystä. Pienetkin muuttovoitot ovat tärkeitä, sillä ne tasapainottavat väestöllistä supistumista ja lisäävät ennen muuta tulevaisuususkoa omaan tekemiseen.

Porin seudulle on tullut ja tulossa runsaasti vihreään siirtymään liittyviä investointeja, joilla on myönteisiä stimulaatio- ja heijastusvaikutuksia alueen kehittämiseen. Tämä voi lisätä alueeseen kohdistuvaa mielenkiintoa ja tuoda uusia virtoja alueelle.

Timo Aro

valtiotieteen tohtori, johtavana asiantuntija

aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI