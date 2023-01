Jo yli vuoden ajan energian hinnat ovat Euroopassa ja Suomessa olleet korkealla. Joulukuussa Suomea koettelivat sähkön hinnan ennätykset, ja kuluttajien huoli on oikeutetusti suuri. Meneillään on kriisi, jossa energiasektorin vanhat pelimerkit jaetaan globaalisti uudelleen.

Ihmettelen, miksi tähän monimutkaiseen ongelmaan tarjotaan toistuvasti yksinkertaista ratkaisua.

Nykyiseen kriisiin syyksi yritetään sepittää “vihreä siirtymä”. Perustelut ovat heikot eivätkä kestä loogista tarkastelua hetkeäkään. Kai yksinkertaisen selityksen viehätys ja pakonomainen tarve löytää syyllinen omasta pesästä on ylitsepääsemätön kiusaus.

Energiakriisin perimmäiset syyt Euroopassa, maakaasun hinnannousu (Venäjä) ja ydinvoiman pumppuongelmat Ranskassa sekä Suomessa venäläisen energiantuonnin loppuminen, jäävät näistä “vihreän siirtymän vika”-analyyseista puuttumaan.

Toinen älyllisesti epärehellinen heitto on jälkiviisaana todeta, että “olisi pitänyt rakentaa lisää fossiilivoimaloita”. Koskaan ei kuitenkaan vastata kysymykseen, kuka ne useat uudet fossiilivoimalat olisi maksanut, koska markkinaehtoisesti niitä ei rakennettu.

Todennäköistä on, että ilman uusiutuviin energianlähteisiin panostamista kriisi olisi iskenyt paljon kovemmin suomalaisen kuluttajan kasvoille. Huomioitava on, että yritykset ovat investoineet uusiutuvaan tuotantoon markkinaehtoisesti. Valtio on onneksi tukemassa kuluttajia energian hinnan suhteen, ja pahin on pian ohi.

Kantaverkkoyhtiö Fingridin toimitusjohtaja arvioi sähkön hinnan laskevan lähelle normaalia ja Pohjoismaiden kehittyvän energian suhteen enemmän omavaraisiksi (Yle 12.1.). Suomessa tuotetaan nyt enemmän sähköä kuin koskaan aikaisemmin. Suuri osa tuotetusta sähköstä on päästötöntä.

Tulevaisuudessa Suomi voi kuulua energiasektorin myllerryksen jälkeisiin voittajiin.

Päästöttömän energian (ydin- ja uusiutuva energia), vakaan ja ennustettavan yhteiskunnan sekä korkean osaamisen yhdistelmällä Suomi ja Satakunta voivat kääntää tämän kriisin menestykseksi. Meillä on kaikki kortit valmiina.

Tarvitaan rohkeutta ja eteenpäin katsomista, ei vanhaan käpertymistä ja kyräilyä. Tunnelin päässä loistaa kirkas valo.

Joonas Ryynänen

eduskuntavaaliehdokas (sd.)

Pori