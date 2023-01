Apeltit on tehnyt tutkimusta ja kehitystyötä muun muassa kotimaisten avomaankasvisten viljelyn kehittämiseksi.

Sota ja kustannuskriisi koettelevat suomalaista elintarviketeollisuutta. Samaan aikaan ilmastonmuutos ja tarve vaalia luonnon monimuotoisuutta haastavat ruoka-alaa innovoimaan, uudistumaan ja kehittämään uutta.

Kotimaisen ruuantuotannon vahvuuksia ovat perinteisesti olleet elintarviketurvallisuus ja puhtaat raaka-aineet. Viimeisen vuoden aikana on korostunut tarve pitää huolta perusasioista, kuten ruuan huoltovarmuudesta, riittävyydestä ja alan tarjoamista työpaikoista.

Ruokaa tarvitaan joka päivä myös tulevaisuudessa. Sota Ukrainassa on seurauksineen osoittanut, että Suomessa on parannettava valkuais- ja ravinneomavaraisuutta sekä huolehdittava riittävästä kotimaisen raaka-aineen saannista. Keinoja ovat esimerkiksi viljelymenetelmien kehittäminen, uusien viljelykasvien käyttöönotto, kiertotalouden edistäminen sekä rehujen ja uusien kasviperäisten ruokatuotteiden omavaraisuuden lisääminen.

Kun panostamme kotimaisen ruoka-alan uudistumiseen, kehitämme myös omavaraisuuttamme. Samalla säilytämme valinnanmahdollisuudet ja edellytykset ympäristövaikutuksien hillitsemiseen omissa käsissämme.

Apetit on tehnyt pitkään tutkimusta ja kehitystyötä kotimaisten avomaankasvisten viljelyn kehittämiseksi sekä sopimusviljelijöidensä kanssa että omalla Räpin koetilallaan Säkylässä. Koetilalla tutkitaan muun muassa keinoja edistää maaperän kasvukuntoa ja kestäviä viljelymenetelmiä sekä haetaan keinoja hillitä ravinnevalumia vesistöihin. Myös kotimaisten palkokasvien viljelyn edistäminen on koetilalla tärkeässä roolissa.

Toimiva yhteistyö sopimusviljelijöiden kanssa takaa, että tutkimustietoon ja käytännön viljelykokeisiin pohjaavat toimivat menetelmät saadaan käyttöön kotimaisilla pelloilla. Teollisuuden innovaatioilla parannetaan raaka-aineiden hyödynnettävyyttä elintarvikekäyttöön. Siitä hyvä esimerkki on Apetitin olemassa olevasta rypsiraaka-aineesta jalostettu kasviproteiinituote BlackGrain.

Kestävien ja vastuullisten toimintatapojen varaan on hyvä rakentaa mainetta ja menestystä myös kansainvälisillä markkinoilla. Kestävästi tuotetuille elintarvikkeille ja tuotantoteknologioille on globaalisti kasvava kysyntä. Suomalaisella elintarviketeollisuudella on erinomainen tilaisuus kääntää muuttuvan toimintaympäristön haasteet mahdollisuuksiksi.

Yritysten ja alkutuottajien tekemä työ ruoka-alan uudistumisen eteen on ensiarvioisen tärkeää. Mutta jos haluamme kehittää kotimaista ruokaomavaraisuutta ja varmistaa, että Suomi on edelläkävijä kestävässä ruuantuotannossa, on siirtymän kustannukset jaettava oikeudenmukaisesti koko ketjussa ja yrityksille varmistettava investointituet uudistumiseen ja innovaatioiden kehittämiseen myös seuraavalla hallituskaudella.

Tulevaan hallitusohjelmaan tulee kirjata ruoka-alan kasvuohjelma, jolla alan haasteet käännetään mahdollisuuksiksi ja varmistetaan, että alalla on edellytykset uudistua ja kasvaa kestävästi.

Esa Mäki

toimitusjohtaja, Apetit Oyj

Säkylä

Mikko Käkelä

toimitusjohtaja, Elintarviketeollisuusliitto ry