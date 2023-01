Kirjoittajan mielestä on tärkeää huomata, että ohjatun liikunnan mahdollisuudet ovat erittäin suuret. Viime vuoden helmikuussa otetussa arkistokuvassa Porin Taitoluistelun juniorit harjoittelivat Karhuhallissa.

Satakunnan Kansassa (15.1.) oli kirjoitus ”Liikkumattomuuden hinta on kova”. Liikunnan hyödyistä niin yhteiskunnalle, kansantaloudelle, kansanterveydelle ja osallisuudelle on puhuttu paljon. Ihmisten passivoituminen, istuminen ja makoileminen on erittäin epäterveellistä. Näin informoi myös UKK-instituutin johtaja Tommi Vasankari.

Tämä on ollut tiedossa jo vuosikymmeniä. Liikkumattomuus ja ihmisten passivoituminen lyhentää työnuraa, laskee yleistä vetreystilaa ja on yhteiskunnalle erittäin kallista. On laskettu, että liikkumattomuus aiheuttaa vuositasolla yli 3 miljardin euron kustannukset.

Liikkumattomuus ja passivoituminen on riski kaikille väestöryhmillemme ja tämän seurauksena työurat lyhentyvät, sote-kulut kasvaa ja joiltain osin myös eriarvoisuus lisääntyy.

Miten siis saamme ihmiset liikkeelle? Miten toimia, jotta saisimme aktivoitua ihmiset liikunnan pariin?

Mielestäni liikunnan mahdollisuuksia on todella paljon niin lapsille, nuorille kuin aikuisväestölle. Jokaiselle löytyy jonkinlainen liikunnan harrastusmuoto. Tärkeää on erityisesti se, että toiminnassa on ohjaaja, joka on ulospäinsuuntautunut ja positiivisuuden kautta aktivoi ihmiset mukaan toimintaan.

On tärkeää huomata, että ohjatun liikunnan mahdollisuudet ovat erittäin suuret. Erityisesti nyt kun sote-palvelut siirtyivät maakuntavetoiseksi, tulisi huomioida ne väestöryhmät, joita ei ole riittävästi huomioitu. Nämä väestöryhmät ovat suurimpia sote-palveluiden käyttäjiä ja heille suunnattu, opastettu, ohjattu ja arvioitu toiminta on erittäin kustannustehokasta ja vaikuttavaa.

Vammaisille, sairaille ja ikäihmisille suunnattu terveyttä ja hyvinvointia parantava liikunta tuo rahallisen panostuksen moninkertaisena takaisin yhteiskunnalle. Ohjatun liikunnan hyödyistä erityisryhmille on puhuttu paljon ja on toteutettu lukuisia hankkeita, mutta käytännön toiminta, siis ohjaus, opastus ja toiminta, on jäänyt puutteelliseksi.

Mielestäni erityisryhmille suunnattu ohjaus tulee nostaa suurempaan arvoon ja käyttää sitä suurta tietoa, taitoa ja osaamista, jota meillä on. Ohjattu liikunta, joka toimii myös (joiltain osin) parantavana liikuntana, on suuri mahdollisuus, jolla voidaan parantaa vammaisten, sairaiden ja ikäihmisten terveyttä, toimintakykyä ja osallisuutta.

Miksi tätä ei ole huomioitu sote-uudistusta tehtäessä?

Marko Nieminen

erityisliikunnanohjaaja, Nakkilan kunnanvaltuutettu (ps.)