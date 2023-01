Kirjurin lippakioskin tai ehkä pikemminkin Kirjurin uimarannan virkistyskeitaan rakentaminen on puhuttanut paljon, ja itsekin kommentoin teknisen lautakunnan jäsenenä asiaa Satakunnan Kansan haastattelussa.

Kysymys ei ole vain kioskista, vaan isommasta kokonaisuudesta terasseineen, joten pelkän kioskin neliöhinnasta puhuminen on harhaanjohtavaa. Toisin kuin juttu ehkä antoi ymmärtää, en halua syyttää teknisen toimialan virkamiehiä siitä, että he toivat meille lautakuntaan selvästi budjetoitua kalliimmat tarjoukset, joista urakoitsija piti valita.

On tunnustettava, että prosessissa on jotain vialla, kun kustannusarvio ei kulje suunnittelun rinnalla, vaan todelliset kustannukset paljastuvat vasta urakoitsijoiden tekemistä tarjouksista. Prosessia on korjattava, jotta sama ei toistu tulevissa hankinnoissa. Tämä edellyttää ongelmien laajempaa tunnistamista. Juurisyyt kun todennäköisesti ovat niissä poliittisissa valinnoissa, joita me päätöksentekijät olemme tehneet.

Yhtenä kaupungin tärkeimmistä tavoitteista on viime vuosina ollut säästöjen hakeminen henkilöstömäärää vähentämällä. Teknisen toimen työntekijämäärä onkin vähentynyt tavoitellusti muun muassa eläköitymisten vuoksi.

Valitettavasti siitä seuraa myös käytettävissä olevien työtuntien ja osaamisen väheneminen. Jos ei ole aikaa hankintojen huolelliseen valmisteluun, kostautuu se helposti tulkinnanvaraisina tarjouspyyntödokumentteina ja epäselvinä budjetteina. Kokonaiskustannukset voivat helposti kohota sähläysten seurauksena suuremmiksi kuin henkilöstön vähentämisellä saavutettu säästö. Ensimmäinen tehtävä pitäisi siis olla resurssoinnin kuntoon saattaminen.

Rakennusprojektien arkkitehtisuunnittelua ohjaa kaupunkikuvatoimikunta, jolla ei ole velvollisuutta huomioida suunnitteluratkaisujen kustannuksia. Toimikunta koostuu pääosin muista kuin teknisen toimialan virkamiehistä. Kustannustietoisuus pitäisi saada jo tähän arkkitehtisuunnitteluun mukaan. Kaupunginhallitus voisi kaupunkikuvatoimikuntaa asettaessaan tämän huomioida.

Tällä hetkellä tekninen lautakunta ei käsittele tarjouspyyntöjä, eikä aina suunnitelmiakaan. On ongelmallista, jos ensimmäinen asian käsittelykerta lautakunnassa on vasta sitten, kun kilpailutus on jo tehty ja lain mukaan lautakunnalla on enää mahdollisuus valita halvin tarjous. Muutoksia ei ole enää mahdollista tehdä.

Kaupungin toimintasääntöä tulisi muuttaa siten, että se edellyttäisi laajojen tarjouspyyntöjen käsittelyä lautakunnissa ennen hankintojen kilpailuttamisen aloittamista. Näin muutostarpeista päästäisiin keskustelemaan siinä vaiheessa, kun niihin voidaan vielä vaikuttaa.

Tekninen lautakunta on varsin yksimielinen siitä, että kaupungin rakennuttamisprosessien kuntoon saattaminen pitäisi ottaa kiireesti työn alle. Mielestäni tähän tarvittaisiin laajaa yhteistyötä yli toimialarajojen. Pelkästään teknisen toimialan sisäisellä keskustelulla ongelma tuskin ratkeaa.

Minna Haavisto

varavaltuutettu ja teknisen lautakunnan jäsen (vihr.)

Pori