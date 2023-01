Ikäviä yksittäisiä tapauksia ja alalle sopimattomia henkilöitä; opettajia, lähihoitajia, juristeja, poliiseja sekä myös vartijoita. Mikä ammattikunta nostetaan tikunnokkaan? Se helpoin.

Vartijoita tarvitaan yleisen turvallisuuden ylläpitämiseksi ja varkauksien estämiseksi. Myymälävarkauksien aiheuttama hävikki on yli 500 miljoonaa euroa vuodessa. Summan kuittaamme me maksavat asiakkaat. Kiitos vihervasemmiston, sakonmuuntorangaistus on käytännössä poistettu, eikä varkailla enää ole sanktion pelkoa. Jäljelle jääneitä keinoja ovat valvonta ja välitön puuttuminen.

On totta, että vartijaksi ja järjestyksenvalvojaksi pääsemiseksi pakollisen koulutuksen määrää tulisi lisätä ja sen sisältöä parantaa. Viime päivien keskustelussa on kuitenkin unohtunut, että suurin osa alan toimijoista kouluttaa henkilöstöään jatkuvasti ja tekemälläkin oppii.

Olen lähivuosina edustanut oikeudenkäynneissä lukuisia vartijoita, joihin varkauksista epäillyt ovat kohdistaneet uhkaa ja väkivaltaa. Eteen ei sattunut päinvastaista tapausta. Toimintaympäristöä ei helpota, että yhä useammin vartijoiden asiakkaat ovat aineissa ja kantavat mukanaan erilaisia aseita ja astaloita.

On epäilemättä syytä perehtyä turvallisuusalan koulutukseen ja käytäntöihin, mutta lähtökohtaa ei pitäisi unohtaa. Vartijan kanssa ei päädy lähikontaktiin, ellei syytä ole.

Sampsa Kataja

asianajaja

Pori