Nokian kaupunki on päättänyt rakennuttaa sisäpalloilulajeille uuden areenan. Tarkoituksena on, että vuonna 2024 pelataan uudessa, 1 800 katsojaa vetävässä areenassa.

Nokian hanke näytti aika ajoin yhtä pitkältä kuin leveältäkin. Ei ollut löytyä paikkaa, ei tarpeeksi rahaa eikä poliittista yksimielisyyttä. Investoinnin kustannusarvio on 18 miljoonaa euroa, ja summa on nyt löytynyt. Korisliigassa pelaava BC Nokia on sentään valtakunnallinen laatumerkki. Nokian päätöksen lisäksi Kauhajoelle ja Joensuuhun ovat valmistuneet uudet areenat.

Joensuun Motonet Areenaan mahtuu 2 500 katsojaa ja kuusi aitiota. Pääosin kaupungin rahoituksella rakennetun hallin hinta oli noin 10 miljoonaa euroa. Areenan pääkäyttäjä on Korisliigan kestomenestyjä Kataja, joka on myös pelannut Europe Cup -otteluita.

Kauhajoen IKH Areena syntyi niin kuin Pohjanmaalla usein on tapana – kyllä me sen itse teemme! Yksityiset rahoittajat, 12 miljoonaa euroa omasta pussista, 14 kuukauden nopea projekti ja siinä se. 2 300 katsojaa mahtuu nyt seuraamaan Karhu Basketin Europe Cup -otteluita.

Korisliigassa pelaava Tampereen Pyrintö on nyt Suomen neljänneksi suurin koripalloseura, jonka eri joukkueissa on yli 700 lisenssipelaajaa. Sen “kotiareena“ on Pyynikin palloiluhalli, joka valmistui vuonna 1977. Pyrintö on käynnistänyt hankkeen, jonka tähtäimenä on nykyaikaisen sisähallin rakentaminen korikselle ja yleisurheilulle. Pyrintö on voittanut Korisliigan mestaruudet 2010, 2011 ja 2014.

Miesten koripallomaajoukkueen pelaajien Miro Littlen ja Topias Palmin kasvattajaseura on Pyrintö. He edustivat Suomea viime vuoden EM-koripalloturnauksessa.

Mikä sitten on tilanne Porissa? Onko uuden palloiluhallin suunnittelu jo aloitettu? Aiemmin torpatun hankkeen investointibudjetti oli täysin ylimitoitettu! Porissa ei ole – kansainvälisellä tasolla pelaavaa – Karhu Basketin kaltaista kiinnostavaa joukkuetta. Kylmä totuus on, että SM-tasolla Porissa pelaa vain MuSan naisten Futsal-joukkue.

Mitä sitten Poriin saataisiin lisää, jos uusi palloiluhalli toteutuisi esimerkiksi 10 miljoonalla eurolla? Olisiko realistinen ratkaisu se, että urheilutalorakennus peruskorjataan ja sen kylkeen rakennettaisiin uusi palloiluhalli? Euroja jäisi ison tekojääradan kattamiseen ja Herralahden jalkapalloareenaan. Nämä investoinnit saadaan maaliin, kun ne jaetaan eri vuosille.

Muistetaan, että torpatun palloiluhallin viimeisin kustannusarvio oli 26 miljoonaa euroa. Nyt voidaan aloittaa puhtaalta pöydältä urheilutalon, palloiluhallin, ison tekojääradan kattamisen ja Herralahden jalkapalloareenan investointiohjelman suunnittelu. Sen aloitus voisi olla ekskursio Joensuun Motonet Areenaan.

Kari Pajula

Pori