Sisäisen turvallisuuden nimissä vaaditaan nyt ankarampia rangaistuksia ja lisää poliiseja.

Tässä yhteydessä on mielenkiintoista verrata, miten tilanne on kehittynyt USA:ssa. Siellä on viime vuosina alettu tehostaa poliisin toimintaa.

Siellä poliisi aiheutti vuonna 2022 ainakin 1 176 ihmisen kuoleman. Kuolleista 287 henkilöä oli tummaihoisia.

Ihmisistä 96 prosenttia kuoli poliisin luoteihin, mutta myös sähkölamauttimet, ajoneuvot tai muu voimankäyttö ovat aiheuttaneet kuolemia.

Suurin osa kuolemaan johtaneista tapauksista oli saanut alkunsa jostain suhteellisen mitättömästä, väkivallattomasta tilanteesta.

Olemme voineet viime aikoina seurata turvallisuusalan kehitystä myös Suomessa.

Kun nainen vastustaa myymälästä poistoa, niin neljä turvamiestä kaataa hänet maahan ja panee rautoihin.

Lisääntyykö turvallisuus?

Yrjö Saraste

sotaveteraani

Helsinki