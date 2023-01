Yrjö Sarasteen mielipidekirjoitus 4.1.2023 Satakunnan Kansassa on ajankohtainen. Presidentti Sauli Niinistö toteaa myös omassa uudenvuodenpuheessaan, että nyt on viimeistään aika havahtua myös sisäiseen turvallisuuteen.

Suomessa onkin vaarana ajautuminen Ruotsin jäljille jengirikollisuuden ilmenemisessä. Rangaistusten kiristäminen on tutkitusti tehoton keino rikollisuuden vähentämiseen, kuten Sarastekin toteaa. Tästä on maailmaltakin paljon esimerkkejä. Edes kuolemanrangaistuksen ei ole todettu vähentävän rikollisuutta, ehkä jopa päinvastoin. Pohjoismainen kriminaalipolitiikka perustuu onneksi tieteelliseen tutkimukseen, jolloin päätöksiä voidaan tehdä faktojen, ei pelkästään tunteiden ja mielikuvien perusteella.

Jengirikollisuuden torjunnassa vaaditaan pitkäjänteistä työtä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa. Viranomaisten tulee entisestään tiivistää yhteistyötä, ja esimerkiksi ankkuritoiminnan moniammatillisten tiimien avulla voidaan tietoa vaihtaa saumattomasti ja pyrkiä vaikuttamaan rikollisuuden taustalla oleviin juurisyihin.

Rikollisuuden torjunnassa, kuten useissa muissakin ongelmien ratkaisuissa, pitäisi pyrkiä ennalta estävään toimintaan. Ennalta estävyys vaatii resursseja, mutta onnistuessaan se tuo toimintaan selvää säästöä.

Uusien hyvinvointialueiden toiminta vaatisi myös alussa hieman nykyistä enemmän rahoitusta, jotta toiminnan kääntäminen ennalta estävään suuntaan mahdollistuu. Tämä tuo myöhemmin säästöjä ja ennen kaikkea vähentää inhimillisiä kärsimyksiä. Rahankäyttö pitää olla luonnollisesti kuitenkin harkittua ja hyvin perusteltua.

Nuorten pahoinvointi on kasvanut viime vuosina huomattavasti, ja ehkä myös sairauksien parantunut tunnistaminen on lisääntynyt. Hoitoon pääsy on kuitenkin tällä hetkellä valitettavan vaikeaa, ja siihen pitäisi pystyä vaikuttamaan varsin nopealla aikataululla. Mielenterveyden häiriöiden kustannuksiksi on arvioitu Suomen osalta 11 miljardia euroa vuodessa (Mielenterveys Suomessa 16.12.2021).

Myös päihteiden väärinkäyttö lisää usein omaisuusrikollisuutta ja väkivaltarikollisuutta. Valitettavan usein näiden päihdyttävien aineiden käyttö alkaa yhä nuorempana. Onnistuneen päihdepolitiikan avulla on mahdollista vähentää näitä rikollisuuden muotoja. Myös hoitoonohjausta pitäisi kehittää entisestään pelkkien rangaistusten koventamisten sijaan. Nuorten syrjäytymiseen pitää kiinnittää entistä enemmän huomiota, ja ulkomaataustaisten henkilöiden osalta onnistunut kotouttaminen on avainasemassa.

Lopuksi nostan vielä esiin ajatuksen siitä, että onko oikeuksissa menty jo liian pitkälle? Mihin ovat velvollisuudet unohtuneet? Opettajat eivät uskalla enää kouluissa puuttua häiriköiviin oppilaisiin, koska he voivat joutua vastaamaan kanteluihin tai jopa rikoksesta epäillyksi.

Tämä vaatisi yhteiskunnallista keskustelua nykyistä enemmän ja toimenpiteitä asioiden palauttamiseksi järkeviin mittasuhteisiin.

Jouni Uusitalo

aluevaltuutettu

eduskuntavaaliehdokas (sd.)

komisario, HM

Pori