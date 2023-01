Edessämme on vaalikevät, ja media on kohta täynnä keskustelua eri asioista. On tärkeää myös huomioida asiat, jotka eivät päädy mediaan ja julkiseen keskusteluun. Jokaisen julkisen keskustelun lukijan on hyvä tietää käsite Overtonin ikkunasta ja siitä, miten se ohjaa yleistä keskustelua sekä rajaa, mistä saa puhua ja mistä ei.

Overtonin ikkuna on poliittinen käsite, joka viittaa siihen, mikä politiikan alue on yhteiskunnan julkisessa keskustelussa hyväksyttävää tietyllä ajankohtana. Overtonin ikkunaa kuvaillaan usein sellaisten politiikan alueiden valikoimaan, jotka nähdään poliitikoilla ja median kannalta toteuttamiskelpoisina ja “oikeaoppisena” vaihtoehtoina.

Ikkunaan vaikuttavat useat tekijät, kuten median poliittinen suuntautuminen, eri intressiryhmien suhteellinen valta ja yleinen tietämys tietystä asiasta. Overtonin ikkuna on erittäin tärkeä, koska se vaikuttaa julkiseen keskusteluun ja lopulta määrittää, mitkä politiikat toteutetaan.

Overtonin ikkuna voi laajentua useilla tavoilla, kuten uusien ideoiden tuomisella julkiseen keskusteluun, yleisen mielipiteen muutoksella tietyissä aiheissa, median kyseisen aiheen suuremmalla kattavuudella, poliittisen ilmapiirin muutoksilla tai eri intressiryhmien suhteellisen vallan muutoksilla. Yleisimpiä tapoja laajentaa ikkunaa on se, kun jommankumman ääripään poliitikko, räväyttää puheillaan. Tällöin nämä asiat tulevat pakosta mediaan ja lehtien sivuille. Kun tarpeeksi asiasta puhutaan ja päivitellään ei asia ole enää tabu, vaan arkipäiväinen asia.

Syy, miksi Overtonin ikkuna pitää laajentaa, on tehdä agendattoman ja suuntaamattoman politiikan toteuttaminen helpommaksi. Jos tietty politiikka sijoittuu nykyisen Overtonin ikkunan sisäpuolelle, se on todennäköisemmin nähtävissä toteuttamiskelpoisena vaihtoehtona ja saa poliittista tukea. Laajentamalla Overtonin ikkunaa voi olla mahdollista sisällyttää enemmän politiikan ideoita ja tehdä niiden toteuttamisesta todennäköisempää.

Toinen syy voi olla edistää keskustelua ja keskustelua tärkeistä aiheista. Overtonin ikkuna voi vaikuttaa siihen, millaiset politiikan ideat ovat julkisessa keskustelussa esillä. Laajentamalla ikkunaa voi olla mahdollista edistää keskustelua ja keskustelua laajemmalla alueella aiheita, mikä voi johtaa parempaan ymmärrykseen eri politiikan vaihtoehtojen eduista ja haitoista ja lopulta parempaan päätöksentekoon.

Kolmas syy voisi olla haastaa status quo ja tuoda uusia ideoita esiin.

Overtonin ikkunan pitäminen mahdollisimman kiinni on poliittinen ohjauskeino. Kun ikkuna pidetään kiinni, on helpompi väittää tiettyjä poliittisia näkemyksiä pienten ääripäiden jaaritteluiksi ja salaliittoteorioiksi. Toinen syy on, että jotkut narratiivit ovat vaikuttavalle hallinnolle vaikeita tai jopa vaarallisia asioita. Kolmas syy on tietysti vallan pitäminen tietyillä tahoilla.

Jyri Astokari

toiminnanjohtaja

Porin Perussuomalaiset