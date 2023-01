Viime viikkojen aikana lunta on satanut erittäin reippaasti ja tämä on tuonut haasteita pitää väylät puhtaana lumesta. Teitä on viime päivät aurattu kaikilla yksiköillä vuorokauden ympäri työntekijöiden lakisääteiset lepoajat huomioon ottaen. Henkilökunta on ollut tänä vuonna myös pääosin terveenä ja ylitöihin on annettu teiden kunnossapitoon lupa.

Tekninen lautakunta käynnisti helmikuussa 2022 talvikunnossapidon kehittämistyön, jonka tarkoituksena on parantaa ja nopeuttaa kunnossapidon laatua. Tällä hetkellä Porissa on 32 liikkeelle lähtevää alueyksikköä, josta 17 hoitaa kevyen liikenteen väyliä ja 15 katuja. Alueyksiköiden tukena on lisäksi tiehöyliä ja aura-autoja pääreiteillä.

Alueet on jaettu kolmeen kunnossapitoluokkaan, josta ensimmäiseen kuuluu pääväylät ja viimeisimpään luokkaan pääosin asuinkadut. Ykkösluokassa olevat kadut hoidetaan ensimmäisenä, jonka jälkeen yksiköt siirtyvät seuraavan luokan kohteisiin.

Kehittämistyössä vuodelle 2023 on määritelty alueyksiköiden määrän nostaminen neljällä, josta puolet on tarkoitus järjestää ostopalveluna yksityiseltä toimijalta. Tekninen toimi järjesti taannoin markkinavuoropuhelun yrityksille, jolla on soveltuvaa kalustoa hoitaa talvikunnossapitoa. Tähän vuoropuheluun osallistui maanrakennuspuolen yrityksiä ja kutsuttuna oli myös yksityisiä kiinteistönhoitoyrityksiä. Valitettavasti yhtään kiinteistönhoitoyritystä vuoropuheluun ei kutsusta huolimatta osallistunut.

Markkinavuoropuhelun evästyksen jälkeen ostopalveluna päätettiin kilpailuttaa kaksi aluetta, Itä-Pori ja Meri-Pori. Itä-Porin osalta saimme tätä kautta ostopalvelun, mutta Meri-Porin osalta emme saaneet yhtään tarjousta.

Tällä hetkellä lähtevien yksiköiden osalta jäämme kunnossapitomäärään suhteutettuna noin puoleen verrattuna esimerkiksi Jyväskylässä ja Hämeenlinnassa lähteviin yksiköihin. Tulevaisuudessa on siis erittäin perusteltua kohdentaa määrärahaa yksiköiden määrän lisäämiseksi.

Tulevaisuudessa toivoisin, että Porin katuja hoidettaisiin tehokkaasti yhteistyössä yksityisten toimijoiden ja oman kaluston turvin. Katujen kunnossapito on yksi kunnan tärkeimmistä tehtävistä, jolla on myös suuri vaikutus kuntalaisten turvallisuuteen ja elinkeinoelämään.

Pidemmällä aikavälillä vuodelle 2025 on alueyksiköiden määrää tarkoitus lisätä 15 yksiköllä verrattuna vuoteen 2022, joka nopeuttaa ja edesauttaa kunnossapitoa. Omaa aurauskalustoa on tarkoitus myös uusia määrärahojen puitteissa, sekä pitää huolta toimintavarmuudesta.

Kehittämistä on tarkoitus myös tehdä digitalisaation kautta. Ajatuksena on käyttää reittioptimointia, jotta työ olisi tulevaisuudessa mahdollisimman tehokasta. Lähitulevaisuudessa olisi tarkoitus lanseerata kaluston sijaintitiedon jakaminen verkossa, jossa kuntalaiset pääsisivät seuraamaan kalustoa ja aurauksen edistymistä. Liukkauden torjuntaa on ollut tavoite myös parantaa lisäämällä neljä hiekkasiiloa ja kuusi hiekoitinta.

Mikael Ropo

teknisen lautakunnan puheenjohtaja

kaupunginvaltuutettu (kok.)

Pori