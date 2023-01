Ilman professoreiden asiantuntemustakin uskaltaa ennakoida, että nykyiset puolueiden kannatusmittaukset voivat monilta osin mennä uusiksi viimeistään huhtikuun eduskuntavaaleissa.

Kokoomuksessa ja miksei myös perussuomalaisissa on jo hykerrelty nykygalluppien paisteessa. Puolueissa kannattaisi kuitenkin vielä malttaa liiallista innokkuutta. Esimerkiksi keskustan kannatus voi vaaleissa olla jotain muuta kuin nykygallupin lupaama yhdeksän prosenttia. Gallupmittaajien mukaan keskustasta on kannattajia eniten siirtynyt kokoomukseen ja myös perussuomalaisiin.

Keskustan jättäneistä osa ovat kommenteissaan vierastaneet muun muassa Sanna Marinin (sd.) vihervasemmistolaiseksi leimattua hallitusta. Keskustassa elätelläänkin toiveita, että muualle loikanneet palaavat jo vaalien edellä puolueen kannattajaksi. Se vaikuttaisi myös kokoomuksen ja perussuomalaiset kannatuslukuihin.

Sitäkin on tässä yhteydessä hyvä muistaa, että kesken vaalikauden keskustajohtaja vaihtui torniolaisesta Katri Kulmunista varsinaissuomalaiseen Annika Saarikkoon, joka istutettiin Matti Vanhasen tilalle hallituksen valtionvarainministeriksi.

Saarikko valittiin keskustan johtoon suurin odotuksin, muttei hänkään ole riidanhaluisella hallituspolitiikallaan saanut keskustan kannatusta nousu-uralle. Viime vuoden lopun mittauksissa keskustan kannatus vajosi reilusti alla 10 prosenttiin. Tuo luku on keskustan historian alhaisin.

Keskustassa odotetaankin, että nyt se sama kuin vuoden 2015 eduskuntavaaleissa toistuisi. Tuolloin keskusta sai houkuteltua muihin puolueisiin loikanneita takaisin sekä myös katsomoon siirtyneitä heräteltyä äänestäjikseen. Keskusta voitti 21, 1 prosentin äänisaalillaan vaalit. Silloinen keskustajohtaja Juha Sipilä nousi pääministeriksi.

Pääministerimittauksissa nykyisen pääministeri Sanna Marinin kannatus on kohti vaaleja mentäessä vain noussut. Marinin suosio on suurempi kuin hänen sosiaalidemokraattisen puolueensa gallupkannatus. Vastaavasti kokoomusjohtaja Petteri Orpon pääministerimittaus on alhaisempi, mitä on hänen puolueensa gallupkannatus. Ehkä juuri tästä asetelmasta johtuen ei nyt eduskuntavaalin rinnalla käytäne julkisuudessa korostettua pääministerivaalia.

Pentti Välimaa

Pori