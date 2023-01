Satakuntalaisten yritysten talvi on aikamoisia valintoja täynnä. Elämme ajanhetkessä, jolloin tulevaisuus on varsin sumea ja taloudelliset toimintaedellytykset poikkeuksellisen suuressa turbulenssissa. Tulevan talven aikana talous niiaa, mutta pitkällä tähtäimellä investoinneilla on valtaisa kiire, ei vähiten energiasodan vuoksi.

Koska satakuntalaiset yritykset ovat erittäin merkittävissä rooleissa koko Euroopan kannalta, on meidän yhdessä muiden kanssa onnistuttava investoimaan viisaasti. Energiakriisi aiheutti akuutin häiriötilanteen, jota paikataan käytännössä kaikilla mahdollisilla käytössä olevilla keinoilla.

Vihreän siirtymän tielle on päästävä nopeammin. Suunnittelupöydillä on paljon uusiutuvan energian hankkeita, joissa länsirannikolla on hyvää etumatkaa, vaikka avata merituulivoimainvestointien ”ketsuppipullo” Euroopassa. Täällä on teknologiaa ja infraa, osaamista ja valmiita tuotekonsepteja, joten kasvu voi olla huikeaa. Liikkumisen sähköistyminen on niin iso voima, että teknologiametallit ovat kriittisessä avainasemassa muutoksen onnistumisessa.

Toisaalta tulevan talven vaakakupissa painaa varautuminen. Liiketoiminnassa on hallittava kaikki aikaikkunat, myös lähitulevaisuus. Näin emme hyydy kynnykselle.

Olimme tottuneet halpaan ja riittoisaan energiaan. Nyt on huolella seurattava pörssisähkön hintaa ja sääennusteita, jotta voimme toimia nopeasti, kun sähkön riittävyys on koetuksella. Elinkeinoelämän toimilla on merkitystä volyymiensa vuoksi ja yritykset ovat valmistautuneita kantamaan yhteistä vastuuta.

On myös varauduttava moniin kustannusnousuihin, joiden suuruudesta on vaikea saada mielikuvaa. Toisaalta näyttäisi onneksi jo hieman siltä, että pahimmat pullonkaulat materiaalien ja komponenttien hinnoissa ja saatavuudessa ovat talttumassa, toivottavasti.

Myös turvallisuus vaatii huomattavasti huolellisempaa varautumista kuin ennen, varsinkin kyberturvallisuuden pelikentällä. Yrityksiä voi haavoittaa monella tapaa, joten pitää tietää, mitä tehdä, jos... Kauppa ja talous ovat yhä enenevässä määrin aseita.

Yrittäjyys on silti Satakunnassa vahvaa, ja niin pitääkin. Joskus kannattaa ihan tietoisesti jättää iso kuva taka-alalle ja keskittyä niihin asioihin, joihin itse voi vaikuttaa. Kuluttajabisneksessä yritykset haistelevat ostovoimaa ja mahdollisuuksia tässä ajassa, jossa kuluttajien mielestä varovaisuus on valttia. Nyt korostuvat kestävät valinnat, mikä voi olla ison muutoksen alku.

Valtava haaste tulee vastaan myös hyvinvointipuolella, kun pitäisi onnistua luomaan Satakuntaan sellainen markkinadynamiikka, joka tarjoaa kehittymistä ja hyviä työtehtäviä, mutta samalla myös palveluiden järjestämisen turvaa. Tällaisessa muutoksessa korostuu hyvinvointipalvelujen järjestämisen systeeminen osaaminen –pitää ymmärtää, miten palaset asettuvat yhteen ja miten dynamiikkaa hallitaan.

Vuosi 2023 saa tulla. Se on tehty elettäväksi ja Suomessa on paljon asioita, jotka ovat hyvin. Keskitytään niihin ja autetaan niitä, jotka sitä tarvitsevat.

Satakunnassa on koko ajan isoja mahdollisuuksia, jotka ovat omissa käsissämme. Tulevaisuutta voi muuttaa ja aina on hyvä muistaa, että talous ei ole nollasummapeliä. Kun jollain menee hyvin, muillakin menee hyvin.

Kirjoittaja on Satakunnan kauppakamarin toimitusjohtaja, joka päivittäisessä työssään näkee viisaiden yritysjohtajien työskentelyä rauhassa pala palalta kohti uutta.