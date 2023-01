Omaishoitajan tukea on lisättävä

Omaishoitajaliiton mukaan yli miljoona suomalaista auttaa säännöllisesti läheistään. Noin 350 000 henkilöä on pääasiallisessa vastuussa läheisensä huolenpidosta, mutta vain reilussa 50 000 tapauksessa on tehty omaishoitosopimus. Omaishoidettava voi olla lapsi, aikuinen tai vanhus, jolla on fyysisiä- tai psyykkisiä sairauksia tai vammoja.

Useat tekevät omaishoitajatyötä rakkaudesta hoidettavaan, toiset velvollisuudentunteesta tai pakosta, koska paikkakunnalla ei asu muita sukulaisia.

Omaishoitosuhde voi alkaa esimerkiksi vanhuksen kauppa- ja sairaalakäyntien avustamisella, vähän kerrassaan mukaan tulee ruuanlaittoa, lääkkeiden antamista, siivoamista, laskujen maksua ja erilaisten tukien hakemista.

Hoidettavan siirtyminen palvelutaloon ei tarkoita sitä, että omaishoitotehtävä lakkaisi. Esimerkiksi lääkärikäynneillä on omaishoitajan hyvä olla paikalla, sillä monisairas hoidettava ei aina osaa kertoa oleellisia asioita tai tiivistää pitkää potilashistoriaansa.

On myös palvelutaloja, joissa omaishoitajalle jää hankittavaksi osa hygieniatuotteista, elintarvikkeista, apuvälineistä ja vaatteista sekä laskujen maksu ja tukihakemukset. Hoitajapulasta johtuen henkilökunta on kiireinen, joten hoidettavan ulkoilukin jää monesti omaishoitajan vastuulle.

Omaishoitajaa auttaisi, jos hoidettavan lääkäri ei vaihtuisi joka sairaalakäynnillä, ja palvelutaloissa olisi lyhyt opas, mitä palveluita hoidettavalle annetaan ja mitkä asiat kuuluvat omaishoitajalle. Lisäksi omaishoidon tuen hoitopalkkion 439,70 euron vähimmäismäärää tulisi nostaa, omaishoitajien vapaapäiviä lisätä ja omaishoitajien tukiryhmistä tiedottaa paremmin.

Palvelutalohoito voi maksaa yli 5 000 euroa kuukaudessa, joten omaishoitajatyö on yhteiskunnalle halpa palvelumuoto. Koska omaishoitajatyö voi kestää vuosia tai vuosikymmeniä on huolehdittava siitä, ettei terve omaishoitaja itse ylikuormitu ja sairastu.

Jarno Strengell

omaishoitaja

Etelä-Savon hyvinvointialuevaltuutettu (sd.)

kansanedustajaehdokas

Mikkeli