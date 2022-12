EU:n hallinto on paisunut valtavaksi. Yli 40 000 virkamiestä ja tuhansien eri suuntiin vetävien poliitikkojen ja heidän avustajiensa jättimäinen ”torikokous” rakentaa hyviä ja huonoja EU-lakeja. Heitä ympäröivät lobbausorganisaatiot tuovat ”Brysselin muurahaispesään” vielä tuhansia vaikuttamisen ja asiaosaamisen ammattilaista.

Poliitikolla, avustajalla, virkamiehellä ja lobbarilla on itsekkäänä tavoitteena onnistua työssään. Se on perin inhimillistä. Virkamiehet ja lobbarit pyrkivät työnäytöillään tietenkin ylempiin virkoihin ja tehtäviin EU:ssa tai kotimaassa. Poliitikot yrittävät saada myönteistä näkyvyyttä. EU-kokonaisuutta ei hahmota juuri kukaan, kiinnostaako edes. Vain oma menestys ajaa eteenpäin. Toki on joukossa aina taitavia poliitikkoja ja virkamiehiä, joille EU-kansalaistenkin tulevaisuus on tärkeä.

Jättimäinen ”direktiivimylly” tuottaa liikaa säädöksiä. EU-asetukset, - direktiivit, -päätökset, -suositukset ja -lausumat ovat lähteneet liikkeelle ideologisista pyrkimyksistä, kulloinenkin sopiva valmistelija on löytynyt komission virkamieskäytäviltä. Luonnoksiin ja säädöksiin on haettu hyväksyntä parlamentista ja EU-neuvostosta. Matkalla ne ovat käyneet poliittisissa kompromissikomiteoissa.

Toisin kuin Suomen omassa lainsäädäntävalmistelussa, EU:n lakivalmistelua ei kotimainen media seuraa kuin satunnaisesti. Valmiit EU-asetukset ja direktiivit tulevat useimmiten yllätyksenä kansalaisille ja kansanedustajillekin. Pienet ja keskisuuret yrittäjät sekä maanviljelijät joutuvat EU:n lupaviidakon ja säädösvalvonnan pääasiallisiksi kohteiksi. Metsien ”suojelu” on juuri nyt työn alla.

Kerron esimerkin! Keväällä 2012 jouduin itse nimettömän ilmiannon kohteeksi, koska säkitin ja myin kompostoitua hevosenlantaturvetta. Oletin tallimme pienimuotoisen liitännäistoiminnan täysin lailliseksi, koska ilmoitin verottajalle saadut tulot.

Luokseni ilmestyi Eviran maatalouskemianyksikön tarkastaja. Hän ilmoitti suorasukaisesti saadusta ilmiannosta ja siitä, että en ole noudattanut EU:n sivutuoteasetuksen EY N:o 1069/2009:n säädöstä hakea lannoitetehtaan perustamislupaa. Hän määräsi toiminnan heti lopetettavaksi.

Olin ollut ylpeä työstäni, kun kierrätin karsinoista tulevan hevosenlantaturpeen ravinteiksi puutarhamaille. Olinkin hetkessä rikollinen, direktiivistä en tiennyt mitään. Noin vuoden kestäneen lupabyrokratian jälkeen sain kuitenkin laitoshyväksyntäpäätöksen Dnro 3699/074/2012. Sain taas säkittää, mutta valvottuna.

Toimintaani valvoo kolmen hengen tiimi Evirassa, nykyisin ruokavirastossa. Kompostoidusta myyntierästä teetän kalliit salmonella ja coli määritykset elintarvikelaboratoriossa. Omavalvontasuunnitelman päivitys ja tuotantomäärät ilmoitetaan vuosittain. Valvontakäyntejä tehdään myös pistokoeluontoisesti ja kohde maksaa tarkastuskäynnin kuluista useita satoja euroja.

Epäselväksi maallikolle jäi se, miksi Evira, nykyinen ruokavirasto valvoo vain ilmiannettuja kohteita. Tämä tuntuu oikeudenmukaisuusnäkökulmasta käsittämättömältä. EU haluaa valvoa ”tyhmiä ” kansalaisiaan. Ilmiantajan roolin tärkeys kummastuttaa ja viittaa menneeseen, kaatuneeseen neuvostojärjestelmään.

Jukka Tuori

agronomi, MMM

Huittinen