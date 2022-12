Intersektionaalinen feminismi, LGBTQIA, boomeri, callout, BLM ja uusliberalistinen tsemppikulttuuri. Montako ymmärsit? Oletko keskustellut edellämainituista asioista kenenkään kanssa? Vai ovatko esimerkiksi feminismi tai vähemmistöt keskusteluaiheina mielestäsi sellaisia, joista on tärkeää keskustella, mutta itse on turha vaivautua.

Ymmärrän, että hyvän ja turvallisen keskusteluympäristön löytäminen voi olla vaikeaa, eivätkä aiheet ole helppoja.

Keskustelusta on helppo luopua, vaikeinta on pitää se laadukkaana.

Aikakautemme keskustelukulttuuria hallitsevat levottomuus, ajattelemattomuus ja oman oikeamielisyyden vaaliminen.

Tärkeintä nykykeskusteluissa tuntuu olevan mahdollisimman nopea vastaus aiheeseen kuin aiheeseen, foorumilla kuin foorumilla. Ikikiire nakertaa keskustelukulttuurimme laatua vaivihkaa.

Näinä päivinä on helppoa huudella sosiaalisessa mediassa ilman kontekstia, kunhan muistaa pieniä nippelitietoja keskusteluaiheeseen kaukaisesti liittyvästä ilmiöstä. On perehdytty asiaan, tiedetään tärkeitä yksityiskohtia. Vai niin…kö?

Pienet – toki tarkatkin – välihuomautukset ovat nopeita ja tarkkoja, mutta pinnallisia ja pilkottuja puheenvuoroja. Oikeassa olemisen vaikeus loistaa poissaolollaan, sillä oikeassa on lopulta melko helppoa olla. Vai niin…kö?

Jokainen tietää jotain, ja hakukoneet sekä paikkakunnan puskaradio kaiken. Jokainen tahtoo määrätä keskustelun suunnan, tahdin ja aiheen –ihminenhän rakastaa määräysvaltaa.

Lopputuloksena kaikille jää kokemus oikeassa olemisesta, vaikka kaksitoista twitter-käyttäjää on viimeisinä repliikkeinään kirjoittanut haistattelevia hyvästejä, koska jokainen on Tina Turneria lainaten omasta mielestään simply the best, better than all the rest.

Pakkomielle määrätä, lokeroida ja ennen kaikkea määrittää asioita, henkilöitä, ajatusmalleja ja yhteiskunnallisia arvoja on saanut ihmiskunnan sekaisin. Olemme juuttuneet lokeroihin, ja lokeroiden korkeiksi kohotetut väliseinät vaikeuttavat eittämättä keskustelemista.

Etäälle työnnettyä, vastakkaista tai omasta maailmankuvasta poikkeavaa näkökulmaa on vaikeampi ymmärtää silloin, kun se on omista ajatuksista painokkaasti erotettu.

Aikojen alussa suomalaisen kansakuntamme ytimeen kirjattu kunnioitus toista kohtaan on modernin maailman viisautta, jota tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan.

Maailma tarvitsee muutoksen, eikä uusi vuosi riitä. Maailma tarvitsee maltillisen ja turvallisen keskustelukulttuurin. Ihmislajimme ainutlaatuinen kyky kommunikoida on valjastettava hyvän nimissä kuljettamaan meidät läpi tulevien päivien.

Lokerointi on lopetettava, mustavalkoista multimölinää vähennettävä.

Keskusteluyhteyden ytimessä on lopulta aina kunnioitus muita keskustelijoita kohtaan.

Kirjoittaja on 19-vuotias ylioppilas Euran Hinnerjoelta.