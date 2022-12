Nyt on menty kohta neljä vuotta meidän "viisikon" vedolla. Ja mikä on tilanne! Turvetuotannon alasajo, romutuspalkkiot... Polttoaine, sähkö ja energia ennätyskallista. Ja näitä kahta jälkimmäistä on saatavilla enää rajoitetusti.

Näinkö Suomi ja maailma pelastuu? Tämä ilmastokiima tappaa Suomen yrittäjät ja siinä samalla koko Suomen kansan.

Mitä jos meitä energia-alan yrittäjiä vihdoin kuunneltaisiin?

Koetetaanko vaikka seuraavat neljä vuotta meidän mallilla? Katsotaan sen jälkeen, mikä on huoltovarmuuden tilanne. Katsotaan vaikutukset työllisyyteen. Katsotaan vaikutukset verotuloihin.

Tänäänkin olen saanut yhteydenottoja voimalaitoksilta. Tiedustelevat, löytyykö polttoaineita lämmityskaudelle. No, ei löydy.

Tämä lyhytnäköisyys saa nyt luvan loppua!

Turve uusiutuvaksi. Siinä on ratkaisu. Alkaa tämä viherhumppa nyt kostautua todellakin.

Ihmettelen suuresti, kun valtaosa voimalaitoksista huutaa hoosiannaa, ei ole polttoainetta riittävästi. Siltikään mitään ratkaisua ei tunnu olevan päättäjien mielestä.

Meillä on turve, joka uusiutuu enemmän kuin sitä koskaan pystymme käyttämään.

Miettikää, ketä äänestätte.

Miika Mantela

turvetuottaja

Purmojärvi