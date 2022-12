Elämme vuoden pimeintä aikaa, mutta joulu, jota myös valon juhlaksi kutsutaan, on käsillä. Kaikilla ei kuitenkaan mene hyvin. Moni elää köyhyydessä, jota valtakunnan päättäjät eivät ole saaneet helpottumaan, päinvastoin. Mikä on esimerkiksi syynä leipäjonojen pidentymisiin?

Syyllisiksi on helppo nimetä koronapandemia tai Ukrainan sodan aikaansaama, koko Eurooppaan kohdistuva energiakriisi. Jostain syystä Suomi EU:n jäsenenä on selviytynyt kuitenkin kohtalaisen hyvin. Työllisyys on hyvällä tolalla. Työttömyyden sijaan puhutaankin työvoimapulasta.

Oikeistopuolueet puhuvat kyllästymiseen asti, miten tuottavuutta on parannettava kulutusta lisäämällä. Tämä onkin helpommin sanottu kuin tehty. Miten kulutusta voi lisätä, jos tiukkaa tekee pelkästään jokapäiväisestä ruokalaskusta selviäminen?

Tilanne on nyt sellainen, että ”paremmalla väellä” menee aina yhtä hyvin, olipa menossa lama- tai nousukausi. Vähäosaisilla kuitenkin menee entistäkin huonommin. Tehdäänpä vilkaisu vaikkapa Linnan juhliin: herkkupöydän antimia ei voida parhaalla tahdollakaan verrata Heikki Hurstin järjestämään kupilliseen hernekeittoa. Irvokasta sanon minä.

Nyt jokaisen olisi syytä miettiä, millaista joulua ukrainalaiset tulevat viettämään. Onko heillä ruokaa ja lämpöä selvitäkseen talven yli sodan pommitusten keskellä?

Erkki Santala

merikapteeni

Pori