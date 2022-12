Esko Eela kirjoitti (SK 22.12.) otsikolla ”Vihreä tulevaisuus on lohduton”, mielestäni varsin selkeästi vääristellen. Ymmärtäisin, jos hän syyttäisi ”vihreän aallon” tuhoavan talouselämää, mutta väite luonnon tuhoamisesta vaikuttaa varsin käsittämättömältä.

Todettakoon myös, että tiedemaailma on nykyisellään pitkälti yhtä mieltä siitä, että myös taloudellisesti katsoen on katastrofaalista, mikäli ilmastonmuutos etenee nopeasti ja jos luonnon ympäristöjä ja monimuotoisuutta hävitetään. Miten paljon on varaa luonnon resursseja käyttää, se on sitten oma kysymyksensä.

Ilmaston ja ympäristön kannalta olisi nyt edullista ennallistaa metsiä ja soita mahdollisimman paljon, mutta vihreissäkin nähdään, että se pitää tehdä taloutta tuhoamatta.

Paljon puhutusta luonnon ennallistamisesta on luotu kauhukuvia, mutta paljon on tehtävissä varsin vähin haitoin. Suomessa on esimerkiksi noin miljoona hehtaaria maata, joilla on tehty epäonnistunut suon kuivatus, eikä toivottua metsäkasvua ole saatu. Suurimmassa osassa näitä ei tarvitsisi tehdä mitään, ja tuloksena olisi hiilinielu sekä ”vesivarasto”, joka vähentäisi niin tulvien kuin kuivuudenkin riskejä ja parantaisi vesistöjen vedenlaatua.

Ylipäänsä monimuotoiset luontoympäristöt ovat suhteellisen kestäviä luonnonkatastrofeja vastaan ja siten suoja myös ihmiselle – ja talouselämällekin.

Luulisin Eelan myös tietävän, että Saksa teki päätöksensä sulkea ydinvoimalansa – mielestäni kovin harkitsemattoman hätäisesti – Fukushiman ydinvoimakatastrofin kuohuttaessa mieliä, eikä ”kun Venäjän energiahanat Eurooppaan sulkeutuivat”, kuten hän kirjoittaa.

Tami Sirén

Vihreät

Eura