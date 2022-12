Ukrainalaisia pakolaisia on lähtenyt liikkeelle tuhansittain. Noin 2100 heistä on saapunut Satakuntaan.

Helmikuun lopulla kiihtynyt konflikti Ukrainassa on aiheuttanut valtavaa tuhoa ja kärsimystä sekä ajanut miljoonia ihmisiä kodeistaan. Ukrainassa arvioidaan olevan seitsemän miljoonaa sisäistä pakolaista ja naapurimaihin lähteneitä on noin 8 miljoonaa.

Ukrainasta paenneiden määrä on kasvanut Suomessa nopeasti. Tällä hetkellä tilapäistä suojelua hakeneita on Suomessa 46 000, joista on Satakunnassa 2 100. Suurin osa on naisia ja lapsia.

Ihmisten auttamishalu on ollut valtava. Ihmiset ja yhteisöt ovat halunneet auttaa konkreettisesti: lahjoittaa, tarjota asuntoja ja antaa aikaansa vapaaehtoisina. Monet majoittavat sotaa pakenevia kotiinsa. Toiset osallistuvat keräyksiin, joilla autetaan Ukrainasta saapuvia tai kootaan apua Ukrainaan vietäväksi.

Yhteydenottojen määrä Punaiseen Ristiin on moninkertaistunut. Maahanmuuttoviraston pyynnöstä Punaisen Ristin Satakunnan piiri on organisoinut toimintansa nopeasti uusiksi, jotta uusille tulijoille voidaan taata majoitus, sosiaali- ja terveyspalvelut sekä vastaanottoraha.

Vapaaehtoistemme merkitys auttamisessa on ollut merkittävä. Maalis-huhtikuun kylminä päivinä vapaaehtoiset ottivat sotaa pakenevat vastaan Porin Linjojen linja-autossa, jossa heille tarjottiin lämmintä juomaa ja evästä ja ohjattiin poliisilaitokselle rekisteröitymään. Vapaaehtoiset auttoivat varustamaan majoitustiloja ja perustamaan varaston, jossa he jakoivat kansalaisten ja yhteisöjen lahjoittamaa tavaraa paenneiden tarpeisiin. Nyt vapaaehtoiset järjestävät kerhoja ja auttavat arjen asioissa.

Talven kylmyys ja kotien tuhoutuminen iskuissa lisäävät edelleen avun tarvetta Ukrainassa. Pulaa on ruuasta, vedestä, energiasta, lääkkeistä ja asunnoista.

Ukrainan kriisistä kärsiviä voi auttaa tehokkaimmin lahjoittamalla rahaa vakiintuneille kansainvälisille järjestöille. Kuuntelemalla paikallisia tarpeita varmistetaan, että paikan päällä jaetaan oikeita määriä oikeita tarvikkeita, ja että apu menee niille, jotka eniten apua tarvitsevat.

Suomalaiset ovat lahjoittaneet Punaisen Ristin katastrofirahastoon jo noin 37 miljoonaa euroa. Varoilla on lähetetty Ukrainaan ja sen lähialueille kymmenien avustustyöntekijöiden lisäksi muun muassa terveysklinikka ja liikkuvia terveysyksiköitä, majoitus- ja lääkintätarvikkeita, generaattoreita ja lämmittimiä. Punaisen Ristin käteisavulla ihmiset voivat hankkia tarvitsemiaan asioita, kuten ruokaa tai lääkkeitä.

Katastrofirahaston turvin autetaan myös Suomeen paenneita. Joulun alla Punainen Risti jakaa ruokalahjakortteja vastaanottopalvelujen piirissä oleville vähävaraisille lapsiperheille ja maahan yksin saapuneille lapsille ja nuorille.

Paikallisia lahjoituksia käytämme ruoka-apuun, vastaanottokeskuksessa asuvien lasten virkistys- ja harrastustoimintaan sekä Punaisen Ristin osastojen tekemään auttamistyöhön.

Sisäministeriön arvion mukaan Suomeen voi saapua tulevan vuoden aikana 30 000–40 000 sotaa pakenevaa ihmistä. Maahantulijoiden määrä on juuri nyt maltillinen ja maahanmuuttovirasto ohjaa tulijoita tasaisesti eri puolille Suomea.

Varaudumme auttamaan, jos maahan pakenevien määrä kasvaa nopeasti. Silloin auttavat kädet, tavara- ja vaatelahjoitukset ovat jälleen tarpeen. Sillä välin voimme tukea maahan saapuneiden kotoutumista, toimia ystävinä ja olla arjen apuna silloin, kun tarvitaan.

Paula Ilén

toiminnanjohtaja

Suomen Punainen Risti, Satakunnan piiri