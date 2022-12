Syksy vaihtui talveen ja pahin mahdollinen tilanne realisoituu kansalaisten kontolle. Epävarmuus selviytymisestä kalvaa jokaisen mieltä. Kansalaiset joutuvat valitsemaan sähkölaskun ja elintarvikkeiden välillä. Yksi asia on varma, ilman ruokaa ei kukaan selviä. Miten rahat riittävät sähkölaskun maksuun? Yksinkertainen vastaus on, että ei mitenkään. Tilille saapuva palkka ei ole noussut eikä siihen auta indeksikorotuksetkaan. Inflaatio kiihtyy kiihtymistään, selviytymistaistelu on alkanut.

Nopeasti muuttuva maailmantilanne vaatii reagointia ja konkreettisia toimenpiteitä. Se, että todetaan jonkun asian olevan pielessä, ei enää riitä. Siihen pystyvät kaikki, mutta se, että esitetään konkreettisia toimenpiteitä ja toteutetaan ne, niin ne ihmiset ovat harvassa.

Mielipidekirjoituksissa paljon on puhuttu sähkönhinnasta ja että sille täytyisi hintakatto tai muu ratkaisu saada. Se ei riitä, vaan täytyy toimia. Vaikuttamismahdollisuuksia kirjoituksien kirjoittajilla on, nyt vaan täytyy sitten laittaa hihat heilumaan.

Maanantaina 12. joulukuuta jätimme valtuustoaloitteen, että Porin kaupunki aloittaa kartoituksen pienydinvoimaloille soveltuvat sijainnit ja aloittaa niiden kaavamuutokset. Maailmalla kehitetään vauhdilla pienydinvoimaloita yhtenä erinomaisena vaihtoehtona hiilineutraalin lämmön ja sähkön tuotantomahdollisuudeksi.

Kiitos EU:n, ydinvoima on nykyään vihreää energiaa. Vetyteknologia on saanut maakunnassamme jo jalan oven väliin, kiitos siitä kuuluu Harjavallan kaupungille, kun antoivat tämän mahdollisuuden P2X-Solutionsille.

Porissa ja Satakunnassa on mahdollisuudet kehittyä vihreän siirtymän Piilaaksoksi, jos vain näin haluamme toimia. Yhteinen tahtotila on ainakin valtuustoryhmien osalta saavutettu, aloitteemme sai erittäin positiivisen vastaanoton muilta ryhmiltä.

Avaimet tulevaisuuden muutoksen tekoon on nyt jätetty Porin kaupunginhallitukselle. Nyt tarvitaan ainoastaan päätöksentekijöiltä rohkeutta ja uskallusta tarttua näihin ainutlaatuisiin mahdollisuuksiin.

Tehdään yhdessä Satakunnasta tulevaisuuden edelläkävijä energiateknologiassa.

Niko Viinamäki

Christa Lahto

Jari Haapaniemi

Liike Nyt -valtuustoryhmä

Pori