Kanssaihmiset ja minäkin, luonto ja koko ihmiskunta, olemme arvostaneet alkuajoista asti elinehtojamme periaatteella: ”Luonto on luojan ikiliikkuja, ihmisillä on oikeus sitä hyödyntää, mutta ei tuhota.”

Tuloksena on ollut korkea hyvinvointi täysin vatsoin. Kasvun ihme on tuottanut myös välttämätöntä rahaa metsistä ja pelloilta kansalaisten palkanmaksuun.

Kukaan ei ole tietenkään halunnut tuhota luontoa, hyvinvointiaan.

Muutos- ja vallanhalussaan vihreä aalto on tarkoitushakuisesti kieltänyt aistimansa ja kokemansa totuuden. Uudeksi totuudeksi metsistä ja pelloista on otettu: ”Luonto on Luojan ikiliikkuja, ihmisillä on oikeus sitä tuhota, mutta ei hyödyntää.”

Saksa suurimpana alueemme sähköntuottajana sulki valtaosan ydinvoimaloistaan ja päätti sulkea loputkin. Vihreiden vaatimuksesta.

Energiakriisi oli valmis kun Venäjän energiahanat sulkeutuivat Saksaan ja koko Eurooppaan. Järki on kuulemma Saksassakin kumoamassa vihreyden käynnistämällä voimalat.

Sähkövaje kasvoi näin myös Suomessa, jolloin alan toimijat käyttivät tilaisuutta hyväkseen jättivoitoilla osinkoineen. Fortumkin peittääkseen Uniper-seikkailunsa jäljet.

Me jokainen tunnistamme sähkökriisin kukkarossamme ennen kokemattomalla tavalla. Toivottavasti konkurssiaalto ei tulvi yrityksissämme.

Tällainen vihreä tulevaisuus on meille kaikille lohduton. Jos edellä olevan hallitseminen ja hillitseminen koetaan häiriköinniksi ja pettämiseksi, on hyvä, että edelleen häiriköidään ja petetään.

Tiedämmehän, että Putin ja yksinapainen vihertyminen ovat yhdessä sähkökriisin perussyyt.

Esko Eela

teollisuusneuvos

Säkylä