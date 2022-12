Ari Reunasen ja Lauri Murasen mielipidekirjoitus (SK 14.12.) energiakriisistä kirvoitti minutkin asiasta kirjoittamaan.

Kirjoituksessa esitetään sähkön korkean hinnan syyksi ”vain ja yksinomaan Venäjä”. Sähkökriisi ei kuitenkaan ole ainakaan vain Ukrainan sodan seurausta – olihan sähkön hinta joulukuussa 2021 yhtä korkea kuin nyt marraskuussa (kuten voi todeta SK:n saman numeron sähkön hintaa koskevasta artikkelista). Pelkästään Venäjää emme voi sähkön hinnasta syyttää – vaikka se olisikin houkuttelevan helppo selitys.

Vihreä siirtymä – tai ainakin sen nimissä tehdyt huonot ratkaisut – ovat osasyy sähkökriisiin. Jos emme uskalla tätä myöntää, niin lähivuosien ongelmat saattavat vielä pahentua.

Lähtökohtaisesti uusiutuvan energian ja esimerkiksi lämpöpumppujen lisääntyvä käyttö on itsestäänselvän järkevää: alkuinvestoinnin jälkeen tuuli- ja aurinkosähkö on melkein ilmaista, ja lämpöpumpuilla sähkö saadaan muutettua tehokkaasti lämmöksi. Alkuinvestointien hintakin on laitetuotannon kehityksen myötä viime vuosina laskenut. Lisäksi valtio on tukien avulla lisännyt näiden käyttöönottoa.

Näitä mahdollisuuksia onkin lisääntyvästi hyödynnetty. Tässäkin lehdessä on viime aikoina useasti uutisoitu, miten uutta tuuli- tai aurinkovoimaa rakennetaan. Asiaa esitetään – kuten edellä mainitussa mielipideartikkelissa – ratkaisuna Suomen sähkön tuotannon puutteisiin.

Valitettavasti Ukrainan sota on vienyt huomiomme siltä, mistä viime vuoden kylmä joulukuu meitä varoitti: sähkön pitää riittää silloin, kun sitä eniten tarvitaan – eli talven pimeillä ja tyynillä pakkasjaksoilla.

Huijaamme itseämme, kun ensin voivottelemme talven sähköpulaa, ja samaan hengenvetoon iloitsemme lisääntyvästä tuuli- ja aurinkosähköstä, vaikka näihin ei voi talvella luottaa. Meidän täytyy lähteä siitä, että huippukulutus pystytään kattamaan ilman tuuli- ja aurinkoenergiaa.

Ratkaisuja tähän ongelmaan on toki kehitteillä – esimerkiksi vedyn tuottaminen varastoon halvan sähkön aikaan. Näiden ratkaisujen laajaan käyttöönottoon menee kuitenkin vuosia.

Olkiluoto 3:n käynnistyminen toivottavasti tilannetta helpottaa, mutta mahdollinen lisäydinvoiman rakentaminen on sekin vasta vuosien päässä.

Yksi ratkaisu lähitalville on fossiilisten polttoaineiden käytön jatkaminen siirtymävaiheen yli – vaikka tätä ei oikein saisikaan ääneen sanoa.

Etenkin hiiltä ja öljyä voi kuitenkin varastoida, ja polttaa vain silloin, kun energiankulutus on korkeimmillaan. Pari vuotta sitten purettuja hiilivoimaloita onkin nyt ikävä.

On myös ironista, että öljylämmityksestä luopumiseen on tukia maksamalla kannustettu, mutta tänä talvena voimme olla kiitollisia niille, jotka eivät vielä ole öljykattiloitaan poistaneet.

Toivottavaa olisikin, että esimerkiksi Helsingin hiilivoimaloiden aikaistettua sulkemispäätöstä mietittäisiin vielä uudelleen. Veronmaksajan rahoja ei myöskään tulisi käyttää tukiin, jotka tekevät sähköjärjestelmästämme haavoittuvamman.

Tuuli- ja aurinkoenergia ovat ”keskimäärin” erinomaisia, mutta meidän täytyy pystyä pärjäämään talvisin ilmankin.

Risto Kylänpää

Pori