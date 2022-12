Tuulivoimaa ei valitettavasti aina ole saatavilla, mutta toisaalta sitä on tuulisina aikoina todella runsaasti, mikä on selvästi laskenut sähkön hintoja viime vuosina, kirjoittaja muistuttaa.

Olemme hyvin vaikeassa tilanteessa sähkön – ja hintojen muutenkin – noustua todella järkyttävää tahtia. Tässä vaiheessa jotkut syyttävät tilanteesta tuulivoimaa, nykyistä hallitusta, vihreitä tai muuta vastaavaa.

Sivumennen sanoen on aika erikoista syyttää vihreitä, pientä puoluetta, enemmistön hyväksi näkemistä päätöksistä. Miksei syytetä paljon suurempaa perussuomalaisia, jotka ovat kyllä ansioituneet lähes kaikkien ja kaiken muun syyttelyssä?

Mutta asiaan. Energiapolitiikkaa tehdään pitkällä tähtäimellä, muutamassa vuodessa ei saada tilannetta täysin kääntymään. Suurin ongelma on minusta ollut, että ollaan pitkään nojattu suurelta osin Venäjältä tuotavaan sähköön, eikä kunnolla varauduttu siihen, että sen tulo voi loppua äkistikin.

Vaikeampaa on ollut ennustaa, että Olkiluoto 3:n kanssa kestää niin pitkään kuin on käynyt, vaikka moni kaukokatseinen on osannutkin ennustaa, että ongelmia ja myöhästymisiä tulee.

Tuulivoimaa on lisätty todella nopeaan tahtiin, eikä sitä valitettavasti aina ole saatavilla silloin, kun sitä eniten tarvittaisiin. Toisaalta sitä on tuulisina aikoina todella runsaasti, mikä on selvästi laskenut sähkön hintoja viime vuosina, minkä arvostelijat unohtavat – tai sitten eivät vain usko siihen.

Mutta on yksinkertainen tosiasia, että tuulivoima tuottaa, kun sen on rakennettu, varsin halpaa ja saasteetonta sähköä. Tuulivoima on myös varsin hajautettua, minkä vuoksi yksittäisen yksikön tekniset ongelmat eivät vaikuta lainkaan samassa määrin kuin esimerkiksi ydinvoiman osalta – samaten mahdollinen tahallinen merkittävä haitanteko on vaikeampaa, mikä taho sitä sitten aikoisikin.

Jos olisimme jatkaneet nojaamista hiilivoimaan, muihin fossiilisiin energiantuotantomuotoihin tai turpeeseen – jotka ovat väistämättä käyttökustannuksiltaan verraten korkeita ja saastuttavia, eivätkä missään tapauksessa hyväksyttävä ratkaisu vuosikymmenien ajaksi, ainakaan perusvoimana – olisi sähkö ainakin kesällä maksanut enemmän, tuskin nytkään merkittävästi vähemmän.

Keski-Euroopassa tuotetaan sähköä paljolti fossiilisista lähteistä, se maksaa enemmän ja tulevaisuuden näkymät ovat vaikeampia. Ja olisiko ollut mahdollista lisätä tuotantoa nyt Meri-Porin hiilivoimalan verran, ellei se olisi ollut reservinä vaan jatkuvassa käytössä?

Tilanne voisi siis olla paljon huonompikin.

Se ei tietenkään muuta sitä, että valtion on tehtävä kaikki järkevä ja mahdollinen, jotta hintojen nousu pidettäisiin edes jotenkin kurissa ja vähäosaisetkin selviäisivät talvesta ja tulevaisuudesta eteenpäinkin ilman kohtuuttomia kärsimyksiä.

Tami Sirén

Eura