Suomalaisten ostovoima on turvattava

Suomalaiset ovat tällä hetkellä erittäin vaikeassa tilanteessa. Vaikeaksi tilanteen tekee raju kustannusten nousu. Samaan aikaan tulot eivät ole nousseet kattamaan nousseita kustannuksia.

Erityisesti meitä suomalaisia kurittaa räjähdysmäinen energian, ruoan, polttoaineen ja korkojen nousu puhumattakaan muista hyödykkeistä ja palveluista, jotka ovat monen tekijän summana nousseet.

Lisäksi edeltävä pahin korona-aika on lisännyt tätä negatiivista kierrettä entisestään.

Tällä hetkellä moni pohtii miten selvitä välttämättömistä menoista uusilla, nousseilla kustannuksilla. Kaikki se raha, joka on ennen pystytty kuluttamaan palveluihin ja hyödykkeisiin, menee nyt suoraan laskujen maksuun. Osalle tilanne on vieläkin synkempi ja edes laskuihin ei riitä rahat.

Yrityksille tilanne on vieläkin huolestuttavampi, koska ihmisiltä ei enää riitä rahat kuluttaa palveluita ja ostaa hyödykkeitä. Osaa yrityksistä on lisäksi korona kurittanut rankalla kädellä ja nykyinen tilanne on viimeinen naula arkkuun.

Ilman nopeita toimenpiteitä suomalaisten ostovoiman turvaamiseksi tilanne johtaa vääjäämättä taantumaan, jonka seurauksena yt-neuvotteluja käydään ja yrityksiä kaatuu sekä ajautuu maksuvaikeuksiin.

Yhtälö johtaa entistä vaikeampaan tilanteeseen meidän ja koko yhteiskunnan näkökulmasta.

Toimenpiteitä ostovoiman turvaamiseksi tarvitaan välittömästi. Ensimmäiseksi energian hinta on saatettava kohtuulliselle tasolle ripeästi. Kansalaista ei lohduta toivo energian halpenemisesta vasta ensi kesänä. Silloin ihmiset ovat jo ehtineet ajautua ongelmiin.

Emme myöskään tiedä, kauanko nykyinen energiakriisi kestää, joten uusiin energiahankkeisiin on saatava erityislainsäädäntö, jolla hankkeet saadaan nopeutetusti käyntiin turvaamaan suomalaisia, ja samalla myös lisäämään huoltovarmuutta.

Suomalaiselle asuntovelalliselle tulisi harkita lainojen korkovähennysoikeuden palauttamista nykyisten korkeiden korkojen aikaan, jotta rahaa jäisi kuluttamiseen.

Yrittäjien ahdinkoa tulisi helpottaa yhteisöveron muuttamiselle kohti mallia, jossa tuloa verotettaisiin vasta nostettaessa niitä yhtiöstä ulos. Tämä edesauttaisi säilyttämään työpaikat ja samalla kannustaisi yrityksiä investoimaan.

Polttoaineen verotuksen laskeminen olisi myös oiva toimenpide ostovoiman lisäämiseksi ja kohdistuisi myös positiivisesti tuotteiden tuotantoon ja logistiikkaan.

Edellä muutamia ajatuksiani, jolla ostovoimaa saataisiin lisättyä. Toimenpiteet saattavat kuulostaa kalliille valtiontalouden näkökulmasta, mutta kokonaiskuva huomioon ottaen olisi kuitenkin edullisin ratkaisu, koska vielä kalliimmaksi tulee, jos taantuma syvenee.

Parhaassa tapauksessa toimenpiteillä saataisiin käännettyä laiva sujuvasti kohti uutta talouden nousukautta.

Huolta tulee kantaa nyt ja myös jatkossa globaalista kilpailukyvystämme ja riittävästä ostovoimasta kotimarkkinoillamme, jolla on vääjäämättä vaikutus meidän kaikkien hyvinvointiin.

Mikael Ropo

kaupunginvaltuutettu, teknisen lautakunnan puheenjohtaja

eduskuntavaaliehdokas (kok.)

Pori