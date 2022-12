Suomen on lisättävä energiaomavaraisuutta

Energiakriisi aiheuttaa kansalaisille todella suurta tuskaa. Sähkön hinta alkaa ylittää tavallisen ihmisen maksukyvyn ja monissa kodeissa ollaan jouduttu turvautumaan erilaisiin hätäratkaisuihin talven yli selviämiseksi.

Vaikeina aikoina on syytä muistaa, miksi me maksamme korkeaa hintaa niin sähköstä, bensasta, dieselistä kuin kaasusta.

Syy on vain ja yksinomaan Venäjä. Syy ei ole vihreä siirtymä, vaan Vladimir Putin ja Venäjän epäinhimillinen sota ja sen seurauksena käyttöön otetut pakotteet. Kallis sähkö ja bensa on hinta, jonka me joudumme maksamaan tukeaksemme Ukrainaa heidän taistellessaan itsenäisyydestään samalla tavalla kuin talvisodan veteraanit 83-vuotta sitten.

Ukrainalaisten käydessä omaa taisteluaan, tulee meidän Suomessa löytää ratkaisuja tukeaksemme taloudellisen ahdingon keskellä eläviä perheitä, eläkeläisiä, opiskelijoita ja työssä käyviä ihmisiä.

Lyhyellä aikavälillä tulisi ottaa käyttöön kotitalouksille suunnattu sähkön hintakatto. Tehopulan ja sähkökatkojen välttämiseksi myös sähkön käytön vähentäminen on nyt tärkeää. Omassa toiminnassa muut huomioimalla saadaan jo paljon aikaan.

Lisäksi tarvitaan valtion tekemiä ratkaisuja taloudellisen tuen tarjoamiseksi. Koronakriisin aikana pidimme maskeja tartuntoja ehkäistäksemme ja valtio tuki yritysten ja ihmisten taloudellista selviämistä. Samoja periaatteita pitää seurata myös nyt – yhdessä selviämme pahimmasta kriisistä ylitse.

Pidemmällä aikavälillä sähkön hinta saadaan laskuun vain takaamalla sähkön riittävä saatavuus kaikissa tilanteissa. Suomen ongelma tällä hetkellä on, että talvikuukausien kulutuksen huippuhetkinä sähköä ei yksinkertaisesti ole riittävästi saatavilla, siksi hinta nousee niin korkeaksi.

Tähän päivään asti Suomen puutteet sähkön tuotannossa ei ole ollut ongelma, kun puuttuva sähkö on saatu Venäjältä, Ruotsista ja Norjasta – nyt näin ei enää ole ja menneeseen emme voi enää palata. Siksi Suomessa tarvitaan ratkaisuja riittävän oman sähköntuotannon takaamiseksi kaikkia tilanteita varten.

Tuulivoimaa on Suomeen rakennettu voimakkaasti viime vuosien aikana ja parhaillaan uusia tuulivoimapuistoja nousee eri puolille Suomea. Teollisen mittakaavan aurinkovoimaa on rakentumassa myös paljon. Lisäksi tarvitaan panostamista ydinvoimaan sen eri muodoissa. Ydinvoima tarjoaa päästöttömän ja luotettavan ratkaisun niin sähkön kuin kaukolämmön tuotantoon.

Meidän ei pidä enää koskaan olla riippuvaisia diktatuurivaltioissa tuotettavasta energiasta. Siksi tarvitaan tekoja energiaomavaraisen Suomen luomiseksi.

Ari Reunanen

kansanedustajaehdokas (sd.)

Eura

Lauri Muranen

elinkeinoasioiden päällikkö, SAK