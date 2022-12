Sähkön hinta tuntuu karkaavan mahdottomaksi. Lähes päivittäin saa lukea eri medioista kertomuksia, kuinka monet koittavat selvitä kohonneista kustannuksista kovin keinoin. Milloin sisälämpötiloja on laskettu rajusti, peseydytään sekuntikellolla tai ruokaa ei tehdä sähköliedellä.

Hinta vaikuttaa suoraan arkipäivän elämään.

Rajusti kohonneisiin hintoihin on milloin syynä kaasupula tai vaikka Ranskan ongelmat. Yhtenä veikkauksena on tosin myös uumoiltu, että Uniper-tappioita tässä nyt paikataan.

Pörssissä hinta muodostuu erilaisten markkinamekanismien kautta, mutta suorassa kaupassa näin ei ole. Pörssin kautta ei ole sähköä pakko aina kierrättää.

Nykyinen poikkeustila on kuitenkin kestämätön markkinahintojen osalta. Kunnon hätätoimia tai hintakattoa on ollut suuria vaikeuksia saada aikaan. Juuri hintaan pitää puuttua ennemmin kuin kehitellä tukiviritelmiä.

Hintakriisi on osaltaan näyttänyt, että energiapolitiikassa ei olla onnistuttu. On menty ideologiat edellä ja tehty ratkaisuja, joissa käytössä olleita tuotantomuotoja on hoidettu pois markkinoilta ennen kuin ratkaisut korvaajiksi ovat valmiina.

On myös unohdettu huoltovarmuus ja sellainen varsin yksinkertaiseltakin tuntuva asia, että pitää olla sellaista tuotantoa, joka pystyy vastaamaan kysyntään. Kun pakkanen paukkuu ja on pimeää, tarvitaan silloin sitä, millä kiinteistöt lämpiävät ja valot syttyvät.

Miten me olemme yhtäkkiä lirissä, kun tulee muutama pakkasaste?

Asiaan voidaan vaikuttaa. Esimerkkinä tulisi pohtia toimia, joilla saadaan vaikka lämmön ja sähkön yhteistuotantoa lisää. Yleensä näiden kysyntätarve kohtaa ja tuotanto on hajautettua, polttoainekin usein kotimaista.

Kun rahat menevät suurelta osin energiaan, vähentää se kuluttajien mahdollisuuksia hankkia muita hyödykkeitä ja palveluita. Osa yrittäjistä taas ei pysty siirtämään hintoja suoraan lopputuotteisiin.

Tuloksena on talouskurimusta yhä useammalle.

Tässä voi tulla vielä pohdittavaksi, että onko hyvä, jos yhteiskunnassa yksi energiamuoto ja sen jakelu- ja myyntikanavat saavat valtavan suuren roolin. Kuitenkaan sellainen perushyödyke, joka vaikuttaa hyvin laajalti yhteiskunnan toimintoihin ja on käytännössä välttämätön, ei voi olla sellainen asia, jossa voidaan yhtäkkiä nähdä härskejä satojen tai jopa yli tuhannen prosentin korotuksia.

Arto Nurmi

kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen, eduskuntavaaliehdokas (ps.)

Pori