Kiitos aluevaltuutettu Kaarina Ranteen kirjoituksesta (SK 5.12.).

Satakunnan hyvinvointialueen aluevaltuustoon on tulossa 19. joulukuuta päätettäväksi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista 1.1.2023 alkaen perittävät asiakasmaksut. Asiakasmaksuissa on huomioitu nykyisten maksujen kunnittainen vaihtelu. Siirtyvien yhdeksän eri organisaation nykyiset maksupoliittiset linjaukset on käyty läpi, ja maksuja on yhtenäistetty. Hyvinvointialueen maksujen tulee olla samansuuruisia yhdenvertaisista palveluista kaikille asiakkaille ja potilaille.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaki määrittelee asiakasmaksujen perustan ja säädöksissä on todettu niiden tarkoitus ja tavoitteet.

Satakunnan hyvinvointialueen asiakasmaksuja koskevat päätökset tehdään asiakasmaksulain puitteissa, ja Asiakasmaksut-ohjetta täydennetään tarvittaessa lainsäädännön uudistuessa. Asiakasmaksut muodostavat 5 prosenttia hyvinvointialueen tulorahoituksesta.

Eettistä keskustelua käydään parhaillaan hyvinvointialueen strategiaprosessissa. Strategiaa on valmisteltu laajasti vuorovaikutus- ja osallisuussuunnitelman mukaisesti.

Satakunnan hyvinvointialueella on ollut monia vuorovaikutuksen ja osallisuuden vaiheita. Strategiaa on käyty läpi aluevaltuutetuiden kanssa yhteisesti monissa tilaisuuksissa ja heidän palautettaan on huomioitu strategian laadinnassa.

Satakunnan hyvinvointialueen toiminta ja tavoitteet perustuvat joulukuussa aluevaltuuston päätettävänä olevaan strategiaan.

Kirsi Varhila

hyvinvointialuejohtaja

Satakunnan hyvinvointialue