Leikillisyyden mahdollisuudet yrittäjyysopetuksessa – Opetuksessa on hyödyllistä käyttää menetelmiä, joissa oppija on aktiivinen

Entä jos yksi lähitulevaisuuden yrittäjyystekojen vauhdittajista onkin suorituskeskeisen ja paineistetun menestyseetoksen sijaan lempeämpi, luovempi ja siksi kestävämpi leikillisyys?

Kati Heljakka

Kati Suomi

Joustavaa mieltä peräänkuuluttava yrittäjyys on ajan hengessä elämistä, henkilökohtaista sopeutumista ja yhteistä toiminnan sopeuttamista ajankohtaisten haasteiden vaatimilla tavoilla. Nykytutkimuksen mukaan mielen elastisuus on tulosta kuvittelukyvyn kapasiteetista, jota voidaan kehittää leikissä ja houkutella esiin leikillisten lähestymistapojen avulla.

Miten leikillisyys huomioidaan sinun organisaatiossasi tai yrityksessäsi? Ehkei vielä kovinkaan näkyvästi, mutta kenties lähitulevaisuudessa yhä enemmän.

Leikin merkitysten ja arvon ymmärtäminen rajoittuu Suomessa perinteisesti lasten maailmaan. Huolipuheen lisääntyessä leikin näivettymisestä osana 2020-luvun lapsuutta on huomionarvoista, miten leikki nähdään yhä kiinnostavampana ilmiönä aikuisten elämässä—leikintutkimus esittää leikillisyyden työelämän emergenttina resurssina.

Leikkivät aikuiset ovat tutkimuksen mukaan sisäisen motivaation ohjaamia ja prosessiorientoituneita, eivät ole sidottuja näkemäänsä ja antavat omia merkityksiään esineille ja käyttäytymismalleille, keskittyvät kuvitteluun ja etsivät vapautta ulkopuolisista säännöistä, sekä ovat aktiivisia ja dynaamisia.

Leikillinen mielentila on kaikille mahdollinen saavuttaa, leikillisyyden sisältävän luovan polttoaineen sytyttäminen leikkiin vaativampaa. Kun leikin on annettu tulla ulos ahtaista ajatusraameista, voidaan siirtyä pohtimaan miksi leikille kannattaa varata enemmän tilaa, aikaa ja mahdollisuuksia myös aikuisten elämässä.

Maailman edelläkävijäyrityksissä leikillisyyden merkitys on jo tiedostettu. Leikillisyys näyttäytyy paitsi viihtyisissä ja värikkäissä toimitiloissa, ennen kaikkea virkeissä, osallistavissa ja kannustavissa toimintakulttuureissa, joissa uskalletaan kokeilla ja epäonnistua—ja yrittää uudelleen.

Yrittäjyysopintoihin leikillisyyttä sisältävät lähestymistavat soveltuvat erityisen hyvin — simulaatiot, skenaariot ja spekulatiiviset ajattelumallit auttavat mahdollisten maailmojen rakentamisessa ja siten uusien toimintamahdollisuuksien havaitsemisessa ja luomisessa.

Leikintutkimusta ja kauppatieteitä yhdistävässä tutkimuksessamme olemme kiinnostuneita leikillisyyden mahdollisuuksista osana yrittäjyysopetusta.

Kollegamme Porin yliopistokeskuksesta, Riikka Franzén ja Lenita Nieminen ovat neljän C:n mallissaan todenneet leikillisten lähestymistapojen osoittavan aikuisilta leikkijöiltä rohkeutta ja edistävän keskustelua, yhteistyötä ja luovuutta — kykyjä, jotka myös EU:n yrittäjyyskompetensseja kuvaavassa EntreComp-viitekehyksessä ymmärretään tämän vuosituhannen yrittäjyys- ja työelämäkompetensseiksi.

Leikillisten kokeilujen tuominen osaksi yrittäjyyden opetusta vaatii korkeakouluopetukselta ennakkoluulotonta ja kokeilevaa otetta opetustyylin osalta. Siinä missä leikkisyyden määrä paikantuu yksilön persoonallisuuspiirteiden mukaan, on opettajalla tärkeä rooli leikillisten lähestymistapojen fasilitoinnissa ja leikillisyyden valjastamisessa osaksi onnistuneita opetustilanteita.

Useissa tutkimuksissa on todettu, että perinteiset luennot on hyvä jättää yrittäjyysopetuksessa pieneen rooliin. Sen sijaan opetuksessa on hyödyllistä käyttää menetelmiä, joissa oppija on aktiivinen ja ottaa vastuuta omasta oppimisestaan.

On myös hyvä huomata, että leikillisyyttä ja pelillisyyttä voidaan lisätä pieninä mausteina perinteisempiinkin tehtävänantoihin, kuten esseet, raportit ja case-harjoitukset.

Leikki ei lähde lentoon yliopistokontekstissakaan virikkeettä. Onnistuneissa opetuskokeiluissamme olemme saaneet todistaa, miten luovat tehtävänannot, leikillisiksi muokattavat tilat ja erilaiset leikkiin virittävät työkalut vaikuttavat kukin osaltaan suotuisasti luottamuksellisen ilmapiirin syntymiseen, jonka puitteissa tulevaisuuden yrittäjät voivat harjoittaa mielikuvitusta ja luovuutta vaativissa tehtävissä, esimerkiksi ideoiden leikillisiä ja pelillisiä liiketoimintamahdollisuuksia verkkokauppaan yritysyhteistyössä.

Kursseillamme opiskelijat ovat osallistuneet esimerkiksi porilaisen mielentilan museon ideoimiseen ja mallintamiseen humanistisessa tiedekunnassa sekä esitelleet kauppakorkeakoulussa ideoimiaan liiketoimintamahdollisuuksia ”Leijonanluolassa” asiantuntijatuomariston edessä.

Kun oudossa, mutta ehdottoman uniikissa karhukaupungissa pohditaan menestyksen eväitä yrittäjyysmyönteisyyden ja -innovatiivisuuden kasvattamiseksi, muistutamme tutkimustuloksiimme nojaten leikin kasvavasta merkityksellisyydestä yrittäjyysopetuksessa.

On selvää, että leikki kuuluu lapsuusiän yrittämistä simuloiviin kokeiluihin, kuten kauppaleikkeihin. Kannustamme kuitenkin pohtimaan, mihin kaikkeen leikilliset lähestymistavat voivat stimuloida tulevaisuuden yrittäjiä, joilta odotetaan entistä luovempia ratkaisuja yrityselämän haasteita ratkottaessa.

Kati Heljakka on leikin aktiivinen puolestapuhuja, joka leikin asiantuntijatyön ja opetuksen ohella viimeistelee Porin yliopistokeskuksessa väitöskirjaa teknologisoituvasta leikistä.

Kati Suomi on liiketoimintaosaamisen ja yrittäjyyden apulaisprofessori Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikössä, Porin yliopistokeskuksessa.