Selkämeren tilaa pidettiin pitkään hyvänä, mutta nykyään sen tila puhuttaa lisääntyneen rehevöitymisen myötä.

Selkämeren avomerialueella rehevöityminen ilmenee erityisesti sinilevien laajoina massaesiintyminä, joita on viime vuosina havaittu vuosittain. Rannikon läheisillä vesillä sinilevien määrä ei ole tähän asti ollut samaa luokkaa kuin Saaristomerellä ja Suomenlahdella, mutta ilmiö on huolestuttavasti laajentunut ja lisääntynyt 2000-luvulla. Huonontuneen tilan takia on alkanut nousta puheenvuoroja, joiden mukaan Selkämereen valuma-alueineen tulisi kohdistaa enemmän resursseja ja vesiensuojelutoimenpiteitä tulisi tehostaa.

Selkämeren rannikkovedet on nykyisellään luokiteltu suurimmaksi osaksi tyydyttävään ekologiseen tilaan. Tila on selvästi heikentynyt 2000-luvulla.

Pyhärannasta Porin Preiviikinlahteen rannikkovesien tila on osin luokiteltu vielä hyväksi, mutta huonontuvan trendin huomion kera. Luokittelun suurehkon mittakaavan takia totuus etenkin joillakin pienillä, matalilla merenlahdilla voi olla alueen yleistä tilaa huonompi.

Tavoitteena on, että kaikki Suomen pintavedet olisivat vähintään hyvässä ekologisessa tilassa vuoteen 2027 mennessä. Tähän pääseminen on monin paikoin mahdotonta, suureksi osaksi muutoksen tarvitseman aikajänteen vuoksi.

Mikäli kaikki tarvittavat toimet käynnistettäisiin täysimääräisinä heti paikalla, tilatavoitteeseen olisi mahdollista päästä, mutta viiveellä. Tämä johtuu siitä, että toimenpiteet vaikuttavat hitaasti ja että meressä on aiemman kuormituksen seurauksena runsaasti ravinteita, jotka hidastavat toipumista.

Vesien ja koko meriympäristön tilaa pyritään parantamaan vesien- ja merenhoidolla, joiden taustalla ovat EU:n vesipuitedirektiivi (2000) ja meristrategiadirektiivi (2008).

Vesipuitedirektiivi tarkastelee sisävesiä, pohjavesiä ja rannikkovesiä. Meristrategiadirektiivi puolestaan huomioi koko merialueen eli rannikkovedet ja avomeren talousvyöhykkeen ulkorajaan saakka.

Koska suuri osa meren ravinnekuormituksesta tulee maalta, ovat vesienhoidon valuma-alueella suunniteltavat toimenpiteet keskeisellä sijalla myös rannikkovesien tilan paranemiselle.

Vesienhoidon toimenpideohjelmassa onkin Selkämeren valuma-alueelle kattavasti toimen piteitä, mutta tähän asti niiden mittakaava on ollut liian pieni.

Kokonaistilan heikentymiseen liittyen toinen Selkämerellä hiljattain havaittu huolestuttava ilmiö on veden värin muutos ruskeammaksi humuspitoisten valumavesien aiheuttamana.

Valumavesien ravinne- ja humuspitoisuuteen voidaan vaikuttaa esimerkiksi ennallistamalla turhaan ojitettuja soita, peltoviljelyn ja metsätalouden käytännöillä sekä pidättämällä ja ohjaamalla valumavesiä.

Ilmastonmuutos on myös tämän korttipakan yksi osa, joka on jo aiheuttanut Suomessa etenkin talvisateiden ja -valuman lisääntymistä. Metsätalouden ja peltoviljelyn ravinne- ja hiilipäästöjä on tutkittu muun muassa Suomen ympäristökeskuksessa, mutta monelta kannalta vaikutuksia ei tunneta vielä riittävästi. Selvää kuitenkin on, että turvemaan rakenteen rikkoutuessa vapautuu lisääntyvissä määrin sekä hiukkasmaista että liukoista orgaanista ainetta, joka värjää luonnonvedet ruskeaksi.

Selkämeren tilan muutoksilla voi virkistyskäytön huonontumisen lisäksi olla kauaskantoisia seurauksia koko meriluontoon, esimerkiksi kalakantoihin, sillä muuttuvat olosuhteet voivat muuttaa muun muassa kalanpoikasten ravintonaan käyttämien mikroskooppisen pienten planktonlevien ja -eläinten lajistoa ja määrää. Rehevöitymisen seurauksena lisääntynyt eloperäinen aineksen määrä ja sen hajoamisen aiheuttama hapenkulutus voi tehdä kudun onnistumisen mahdottomaksi monilla alueilla.

Selkämeren avomerialueen tilan 2000-luvulla tapahtuneen heikkenemisen yhdeksi syyksi on epäilty virtausten mukana etelämpää Itämereltä tulevan ravinnemäärän lisääntymistä. Tilan heikentymisen syyt onkin selvitettävä, ja arvioitava myös, mikä merkitys avomeren muutoksilla on rannikonläheisten vesien viime aikojen rehevöitymisessä.

Myös Selkämeren tilan ja kuormituksen seurantaa on tehostettava.

Joka tapauksessa Selkämeren valuma-alueelta ja rannikolta mereen tulevaa kuormitusta on saatava vähennettyä, sillä ihmistoiminnan päästöt syntyvät paljolti ennen vesien mereen päätymistä. Vesien- ja merenhoidon toimenpiteet ovat vapaaehtoisia, ja siksi tärkeää on tiedon lisääminen ja kuntien, yritysten ja erityisesti maanomistajien aktiivinen panos, jotta toimia voitaisiin toteuttaa riittävällä laajuudella ja mittakaavalla.

Toimet vaikuttavat lähtökohtaisesti positiivisesti monelta kantilta, joten yhteiseen hiileen kannattaa panostaa niin kuntien, yritysten kuin suojeluyhdistystenkin, maanomistajien tärkeää valtuutusta unohtamatta.

Rahaa toteutukseen toki tarvitaan myös seuraavalta hallitukselta. Tietoa on riittävästi. Tiedämme mitä pitää tehdä ja että toimenpiteitä tarvitaan laajasti. On vain ryhdyttävä toimeen.

Varsinais-Suomen Ely-keskus järjestää torstaina (8.12.) Rauma-salissa kaikille avoimen Selkämeriseminaarin, jossa asiantuntijat Suomen ympäristökeskuksesta, Luonnonvarakeskuksesta, Varsinais-Suomen liitosta ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta kertovat uusinta tietoa Selkämeren tutkimuksesta ja seurannasta sekä keskustellaan tulevista toimista. Lopussa on paneelikeskustelu.

Anna Soirinsuo

ylitarkastaja

Varsinais-Suomen ELY-keskus

Janne Suomela

johtava asiantuntija

Varsinais-Suomen ELY-keskus