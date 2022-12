Tuleva urakkanne on iso ja monisärmäinen.

Arvoisa tuleva kaupunginjohtaja Lauri Inna. Pori on mielipiteitä herättävä mahdollisuuksien kaupunki. Tehtävänne on vaativa, se on varma. Porilaiset kyllä hyväksyvät teidät, kun panette itsenne peliin. Täällä on aina arvostettu ahkeraa työmiestä. Avoimuus ja rehellisyys varmistavat arvostuksen.

Pankaa kaupungin kehittäminen vauhtiin. Tärkein työnne on uusien työpaikkojen ja veroeurojen hankinta. Se on mahdotonta, jos koneistonne ei ole priimakunnossa. Vaatikaa rohkeita askeleita ja ajatuksia nykyiseltä kaupunginsuunnittelulta. Palkatkaa sinne uutta väkeä, jos sitä on saatavissa. Käykää tonttipolitiikka perin juurin läpi.

Jos byrokratia kiusaa, kitkekää se. Sama koskee rakennuslupia, vauhtia pitää parantaa. Olkaa tiukka, mutta rakentava. Jos sanahelinää tarjotaan, älkää alistuko sille.

Pori on menettänyt paljon työpaikkoja. Niitä ei takaisin saa. On etsittävä uusia. Suomesta ja maailmalta saa runsaasti malleja, kuinka menetykset voi kääntää voitoiksi. Nykyisen yritystoiminnan kannustaminen on yksi kivijalan osa. Pitäkää Pori Energiasta lujasti kiinni ja pankaa satama tuottamaan.

Edunvalvonta vaatii riuskaa otetta. Suurten satamien kaupungille hyvät liikenneyhteydet ovat olennainen osa. Parannettavaa on sekä maanteillä että rautateillä. Kannattaako Porin olla mukana miljardeja nielevässä Tampereen tunnin junassa? Eikö pääradan raiteiden lisäys olisi pikemminkin Porin etu?

Asioita on paljon. Porissa olevan koulutuksen puolustaminen nousee varmasti isoksi asiaksi. Kun leikkauslistoja suunnitellaan, vaikutuksia saattaa olla peruskoulusta yliopistokeskukseen asti. Porin yliopisto kuulostaa houkuttelevalta, mutta realiteetit kannattaa pureksia tarkasti.

Pori on upean luonnon, Kokemäenjoen ja Pohjanlahden kaupunki. Selkämeren tila on heikkenemässä kovaa vauhtia, siitä on tutkittua tietoa. Suunta on saatava katkaistua ja siinä Porilla on iso rooli.

Veroeuroja tarvitaan myös kulttuurin ja liikunnan Poriin.

Tuleva urakkanne on iso ja monisärmäinen. Toivotan menestystä!

Tapio Furuholm

Entinen kunnallispoliitikko ja Porin kaupungin tiedotuspäällikkö

Post scriptum

Esa J. Wahlman käytti alatyylin verbiä kusettaa. Suurimman lorotuksen ovat saaneet päälleen SDP:n äänestäjät. Ennen vaaleja on puhuttu kauniisti pienistä koululaisista, ikääntyneiden palveluista ja terveydenhuollosta.

Wahlman on juonitellut valtapolitiikan ehdoilla, äänestäjät ovat unohtuneet. Demarit ovat alistuneet 20 vuotta kokoomuksen ja virkamiesten vaatimuksille alibudjetoinnista. Niin on saatu palvelut horjumaan. Roiskeet ovat lentäneet myös sos.dem. järjestöväen rinnuksille – pieni klikki on vienyt Porin demarit niin kauas lupauksistaan, että ihmisiä hirvittää.

Olen puhunut aiheesta niin monen demarin kanssa, että on turha muuta selittää. Pelolla voi johtaa johonkin asti.

Wahlman myönsi tappioitaan. Kukaan ei näytä kysyneen häneltä, kuka käänsi Krista Kiurun pään kaupunginjohtajan haussa? Ja millä perusteilla?

Mutta, eteenpäin. Yksi erikoisuus Porissa on YH-asuntojen hallituspaikat. Niistä kaksi on aina jaettu jo ennen vaaleja. Nyt demarien järjestöillä on perusteet tehdä ehdoton päätös: Esa J. Wahlman vedetään pois YH-asuntojen hallituksesta. Ja jotta piirileikki saadaan loppumaan, Vasemmistoliiton pitäisi tehdä sama Pekka Träskelinille. Jo riittää.

Olen kiitollinen Esa J. Wahlmanin suorapuheisuudesta. Hän vastaa myös minun puolestani, miksi luovuin. Kaupunginhallituksen asiat oli sovittu pienessä porukassa, minulle ja muutamalle muulle oli varattu asema kulisseissa tai niiden takana. Onhan se huvittavaa, että 104 ääntä vaaleissa antaa mahdollisuuden ohjata kaupunginhallitusta! Kiitos, minulle riitti.

Luotan muutokseen. Luotan, että Krista Kiuru, Arja Laulainen ja Tuomas Koivisto kääntävät Porin demarien kurssin ja palauttavat demokratian kunnallisjärjestöön. Kyllä Pori demareita tarvitsee.