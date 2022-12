Itäisen naapurimme brutaali sota ja sitä seurannut inflaatio on saanut aikaan sen, että hinnat nousevat. Sähkönsiirtoyhtiö ilmoitti minulle pari päivää sitten hinnankorotuksesta ja joulukuun 1. päivänä samasta asiasta ilmoitti internetoperaattori, joka korottaa hintaa vaatimattomat viisitoista prosenttia.

Sähkön pörssihinta on pahimmillaan pilvissä, ja päivittäistavarakaupoissa joidenkin tuotteiden hinta on noussut alkuvuodesta jopa kymmeniä prosentteja.

”Banaanivaltioiden” huimissa inflaatioluvuissa ei mitään kummallista ole, mutta länsimaissa ei tällaiseen ole viime vuosikymmeninä totuttu.

On ymmärrettävää, että vehnäjauhojen kilohinta nousee, jos markkinoilla on pulaa viljasta tai viljelyssä käytettävien lannoitteiden ja muiden tuotannossa tarvittavien materiaalien hinnat nousevat. Kummallista on kuitenkin se, että ”kaikkien” tuotteiden ja palveluiden hinnat nousevat. Mitkä enemmän ja mitkä vähemmän.

Mutu-periaatteella kun asiaa tarkastelee, niin jotkut hinnat tuntuvat nousseen huomattavasti enemmän kuin inflaatioprosentti antaisi aiheen olettaa. Herää myös epäilys energia-alan kartelleista.

Vielä ei silti olla talvi- ja jatkosodan pula-ajassa. Silloin ruuan pääraaka-aineina olivat perunat ja kaura. Ihan terveellisiä varmaan nytkin.

Simo Pukkila

Ulvila