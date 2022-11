Mielipidesivulla (SK 26.11.) porilainen Juha Koskinen tarttuu esille ottamaani asiaan Rautatienpuistokatu 5:n purkamisaikeista. Hän antaa ymmärtää purkamisajatuksen olevan minusta lähtöisin. Asia ei näin ole, sillä tekniseen lautakuntaan tuotiin esitys koulun purkamiseksi sisältä ”luita myöten”, kuten esittelijä sanoi.

Tämä tarkoittaisi vain ulkoseinien jäämistä pystyyn – kaikki väliseinät ja lattiatasot ja portaikot purettaisiin. Vanhaan ulkoseinärunkoon koottaisiin Porin uusi virastotalo. Koulun arvioitu kunnostus (25–30 miljoonaa euroa) maksaisi enemmän kuin uudisrakennuksen teko.

Ammattikoulu on vuosien saatossa tyhjennetty, osin epäkäytännöllisyyden vuoksi. Viime vuodet rakennuksen sisäilmaa on pidetty yllä jatkuvalla otsonoinnilla, kuten Pormestariluodon koulua ennen purkamista.

Vaihtoehtoisena säilyttämistapana oli muuttaa rakennus osaketaloksi, keskeisen sijainnin puoltaessa ajatusta. Talousmatematiikka vei tältä suunnitelmalta kuitenkin jalat alta.

Virastorakentaminen olisi massiivista purkua myös ulkoseinille. Purkamiskalusto tarvitsisi sisätiloihin päästäkseen useaan kohtaan aukkoja, joissa suuret telaketjukaivurit pystyvät purkamaan ja kuormaamaan rakennuksesta tulevaa purkujätettä.

Runsaasti asbestia ynnä muuta sisältävä purkuilma olisi riski purkajille ja lähiympäristön asukkailla. Mitä haitallisia asbesti-homejäämiä maanalainen kerros sisältääkin, sitäkin on ajateltava purkuvaihtoehdossa.

Rakennuksen kokonaispurku olisikin taustat huomioiden paras tapa.

Suunnittelijan työtä tämän kaltaisen rakennuksen korjaussuunnittelussa ei pidä kadehtia.

Teknisen lautakunnan jäsenenä minulla on oikeus ja velvollisuus lausua julkisia mielipiteitä asioiden ollessa ajankohtaisia.

Tätä oikeutta käytin silloinkin, kun vanhan urheilutalon korjaus oli esillä. Uutta palloiluhallia rummutettiin hintahuutokaupassa ylöspäin, ilman äärtä ja laitaa. Esitykseni urheilutalon parantamisen puolesta jäi ilman kenenkään kannatusta valtuuston päätyessä 30 miljoonan uudishankkeeseen.

Yleinen kansalaismielipide ja vasemmistoliiton valtuustoaloite vastustivat hanketta, ja ennen kaikkea palloiluhallin torppasivat tulevat eduskuntavaalit.

Ehdotukseni oikeustalon vaihdosta entisen tyttöjen ammattikoulun tonttiin perustuu realismiin. Purettakoon kaupungin omistama ongelmakiinteistö. Sen tonttihan on keskeisellä paikalla ja täyttäisi ne kriteeri, joita tarvitaan. Toimijoina ovat eri tahot, mutta omistuspohja on sama: me veronmaksajat.

Markku Tanttinen

kaupunginvaltuutettu (sit./vas.)

tekninen lautakunta

Pori