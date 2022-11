Satakuntaliitto on herännyt ottamaan kantaa maakunnan yliopistollisen koulutuksen puolesta. Tämä taitaa olla ensimmäinen kerta, kun Satakuntaliiton hallitus puhuu suoraan yliopistollisen koulutuksen merkityksestä.

Voi vain sanoa, että jo on aikakin.

Tämä tosin tapahtuu vasta pakon edessä, kun Rauman opettajankoulutuslaitoksen asema on uhattuna, ja koko opettajakoulutus uhkaa siirtyä Turkuun.

On hyvä, että Satakunnassa herätään taistelemaan Rauman opettajakoulutuksen puolesta. Raumalle ovat menneet porilaiset ja muut satakuntalaiset saamaan korkeatasoista koulutusta vuosikymmenien aikana.

Savonlinnan opettajankoulutuslaitoksen lopettaminen on vaarallinen esimerkki, joka ei toivottavasti toistu Raumalla.

Olen pitkään puhunut Satakunnan yliopistollisen koulutuksen lisäämisen puolesta.

Toimittaja Ville Hammarbergin antamat tilastotiedot kertovat karua kieltä siitä, miten vähäistä on valtion panostus Satakunnan korkeakoulusektorille. Myös ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus Satakunnassa on vain suunnilleen puolet koko maan keskiarvosta. Satakunnassa 5,9 prosenttia väestöstä on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon ja koko maan väestöstä 10,3 prosenttia.

Raumalla nyt syntynyt tilanne on seurausta siitä, että ilman omaa yliopistoa päätösvalta on Satakunnan ulkopuolella. Vaikka Rauma nyt säilyttäisi opettajankoulutuslaitoksen, vaarana on, että saadaan vain tilapäinen voitto.

Siksi päämääränä pitää olla oman Satakunnan yliopiston perustaminen. Rauman opettajankoulutuslaitos ja Porin yliopistokeskus luovat hyvän perustan yliopistolle.

Satakunnan oman yliopiston perustamista on vastustettu muun muassa sillä perusteella, että se olisi kallis investointi, johon ei ole varaa. Keskikokoisen yliopiston kustannukset ovat 50–60 miljoonaa vuodessa.

Valtion 80 miljardin budjetissa ne ovat marginaalinen menoerä, joka kuitenkin tuottaisi korkeatasoista osaamista.

Mikko Elo

fil.lis, valtiopäiväneuvos

Pori