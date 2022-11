Moni autoilija ei tiedosta ajavansa takavalot pimeinä, vaikka sääolosuhteet valoja edellyttäisi. Ilta- ja aamuhämärässä näkee autoja, joissa ei pala valot ollenkaan tai vain etuvalot ovat päällä. Lain mukaan moottorikäyttöisessä ajoneuvossa on ajon aikana käytettävä ajovaloja ja takavaloja, kun ajoneuvoa kuljetetaan tiellä pimeän tai hämärän aikaan tai jos näkyvyys on sään tai muun syyn vuoksi huonontunut.

Minusta tuo varsin selkeästi sanottu. Minä käytän aina.

Autojen päiväajovalotoiminto on syy takavalojen palamattomuuteen. Osassa autoja valokatkaisijassa on automaattiasento, jolloin automatiikan pitäisi kytkeä tilanteen mukaan huomio- tai ajovalot. Mutta kun käytännössä eivät kytkeydy.

Jos kuljettaja ei itse huolehdi olosuhteiden huonontuessa valokatkaisijaa oikeaan asentoon, hän ajaa pimeällä autolla, jota on takaa lähes mahdoton havaita.

Näkyvyys on usein heikko myös päivisin sumun, usvan, tihkusateen tai lumipyryn takia. Tuolloin eivät päiväajovalot riitä. Jokainen kaatosateessa ajanut tietää, että tiestä nousevan vesisumun takaa, ilman takavaloja ajavaa, on todella vaikea havaita. Syksyn edetessä lisääntyvä pimeys vaatii kunnolliset ajovalot. Syysolosuhteissa takavaloja on perusteltua käyttää myös päivällä.

Monet meistä autoilijoista eivät tunne oman ajoneuvomme kaikkia toimintoja. On syytä selvittää ja kokeilla ennen liikkeellelähtöä, miten valokatkaisijan eri valinnat toimivat. Automatiikkaan on turha luottaa.

Kaiken huippu on se, kun yhtenä syynä takavalojen pimeyteen kerrotaan kiristyneet päästövaatimukset. Luin tällaisen perustelun. Auton valojen päällä pitäminen kuluttaa sähköä, mikä vaatii auton laturista lisää virtaa. Tämä taas kuluttaa polttoainetta.

Voi hyvää päivää, sanon minä.

Laittakaa takavalot päälle.

Jukka Moilanen

kaupunginjohtaja emeritus (Ulvila)

Harjavalta