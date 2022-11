Ukrainan itsenäisyys on kyseenalaistettu. Putinin puheet vuonna 2021 siitä, että Ukrainasta on tullut anti-Venäjä, oli suunnattu omalle kansalle. Sillä haluttiin viestittää, että Ukrainasta oli tullut Venäjälle uhka. Kansa ei koskaan halua sotaa, siksi johtajien on maaniteltava kansalaisensa sotaan. Propaganda on siihen tehokas keino.

Ukraina on saanut länneltä runsaasti apua. Suomi ei toisessa maailmansodassa saanut apua noin paljon, mutta milloin Ukraina saa niin paljon apua, että venäläiset saadaan ajettua Ukrainan alueelta pois? Mitä pidempään sota jatkuu, sitä enemmän tulee tuhoa ja kuolemia.

Venäjällä on Kiinan hiljainen hyväksyntä. Eurooppa on kummallisen hiljaa Kiinasta.

Saksa päätti myydä 25 prosenttia satamaterminaalistaan Kiinalle. Kiina omistaa noin kymmenen prosenttia Euroopan satamista, mikä mahdollistaa sekä kiinalaisten tavaroiden vastaanottamisen että satamadatan keräämisen.

Kiinaa eivät kiinnosta ukrainalaiset. Kiinalla on itsellään keskitysleirejä. Totalitaristisissa maissa henki on halpa.

Lännen arvot, jotka ovat perustuneet kristinuskon opeille, ovat puolustamisen arvoisia.

Länsi on ollut naiivi, ahne ja typerä. Globalismi oli kaunis ajatus, mutta lopputulos ei länttä tule miellyttämään. Kiinalla on aikaa nousta maailmanmahdiksi. Kiina tarvitsee länneltä vielä jonkin aikaa pääomia ja teknologiaa. Ruokaa ja energiaa Kiina saakin jo lännen ulkopuolelta.

Ovatko lännessä asiat olleet liian pitkään liian hyvin, kun idiotismi saa vallan?

Historioitsija Teemu Keskisarjan mielestä EU:n ennallistamisasetus kielii koko maanosan mielenvikaisuudesta. Sitähän se on.

Suomessa on EU:n jäsenvaltioista eniten metsää ja viheralueita, ja siitä rangaistuksena Suomi joutuu tekemään eniten. Luulisi, että muiden jäsenvaltioiden tulisi ottaa Suomesta mallia ja yrittää metsittää omia maitaan edes lähelle sitä, missä Suomi jo on. Suomen maapinta-alasta 75 prosenttia on metsän peitossa.

Teemu Keskisarja jatkaa Maaseudun Tulevaisuus -lehdessä (17.11.2022):

”Brysselissä vastakkain eivät todellakaan ole Suomen metsätalouden etu ja luonnonsuojelu. Vastakkain ovat maalaisjärki ja maalaisjärjettömyys.”

Suomen asioista päättäminen kuuluu suomalaisille. Mihin me Brysselin viisaita tarvitsemme? Jos emme itse osaa metsiämme hoitaa, niin ei sitten kyllä kukaan muukaan.

Itsenäisyys ei ole itsestäänselvyys. Valtamedia ei enää rummuta, että Suomi kuuluu kaikille ja muuri on pahasta. Pitääkö joskus mennä huonommin, jotta osaamme arvostaa sitä, mitä olemme saavuttaneet?

Hienoin asia, minkä kansakuntana olemme saavuttaneet, on itsenäisyytemme. Pitäkäämme siitä kiinni kaikilla tavoin.

Joulukuun 6. päivä on totisesti ilon, valon, riemun ja kunnian päivä.

Laura Huhtasaari

europarlamentaarikko (ps.)