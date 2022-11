Hallituksen tehtävälista on liian pitkä

Suomi on haastamassa samaan aikaan ehkä liian monta tukahduttavaa aluetta. Esimerkiksi ilmastomuutos, energiakriisi ja sähköpula, tasa-arvoinen terveydenhoito, velkaantuminen, luontokato ja ennallistaminen sisällään metsät ja metropoli. Mustassa aukossa vaanii ruokakriisi.

Edellisten sopiminen jää nykyisen sateenkaarihallituksen jyrkässä ristiriitojen aallokossa tuleville hallituksille. Valitettavasti, sillä haasteet kasvavat.

Nykyisen hallituksen suurena haasteena on sähkökriisin laukaiseminen. Sähkön hinnan räjähtäminen uhkaa kansalaisten maksukykyä ja arkea, jokapäiväistä elämää jo alkavana talvena. Tyhjäkäynnillä olevat omat ja Saksankin voimalat on saatava käyntiin nostamaan tuotanto yli tarpeen. Vastuuttomasti toimineet Fortumin päättäjät ja johto on vaihdettava vastuullisiin, poistamaan kansalaisten pahoinvointia.

Suomi on selviytynyt sodankin seurauksista, ja selviytyy nytkin.

Esko Eela

teollisuusneuvos

Säkylä