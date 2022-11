Satakunnan korkeakoulutus on menossa väärään suuntaan

Saimme lukea lehdestä, että Turun yliopisto aloittaa talouden tasapainottamisohjelman. Yliopiston virallisessa ilmoituksessa kerrottiin sittemmin, että säästöjä tarkastellaan henkilöstön lisäksi myös tilatehokkuuden parantamisella ja rakenteellisilla järjestelyillä.

Uutinen otettiin erityisesti Porin päässä yllättävänkin rauhallisesti. Asiaa perusteltiin muun muassa sillä, että Porin yliopistokeskus on Turun ja Tampereen yliopistoille hyvä bisnes. Satakuntalaisen elinkeinoelämän tuella on saatu lahjoitusprofessuureja niin Poriin kuin Raumalle. Kuitenkin sitten tuli tieto, että Rauman opettajankoulutuksen tutkinto-ohjelmien siirto ja lakkautus ovat yliopiston yhtenä vaihtoehtona.

Esitys on pöyristyttävä niin Satakunnan korkeakoulutuksen kuin alalla olevan työvoimapulan vuoksi. Erityisesti varhaiskasvatuksenopettajista on tällä hetkellä valtava pula koko Suomessa. Raumalla on harjoittelupäiväkoti Norssin myötä loistavat edellytykset kouluttaa varhaiskasvatuksen ammattilaisia jatkossakin.

Koko asia kulminoituu taas siihen, että meillä Satakunnassa ei ole omaa yliopistoa, vaan meidän yliopistokoulutuksestamme päättävät turkulaiset ja tamperelaiset. Ei kovin häävi tilanne. Mitä enemmän meillä on yliopistotason koulutuspaikkoja, sitä enemmän meillä on elinvoimaa maakunnassamme.

Kaikkien satakuntalaisten päättäjien ja edunvalvojien on nyt viimeistään koottava voimansa, ja yhdessä rintamassa puolustaa Rauman opettajankoulutusta ja Satakunnan korkeakoulutusta.

Vilho Hakala

eduskuntavaaliehdokas (kesk.)

Satakunnan Keskustanuorten puheenjohtaja