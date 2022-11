Olkiluoto on kuin Iisakin kirkko

Mielenkiintoinen seurattava on ollut tämä Olkiluodon uusin voimalaprojekti. Vai voiko sitä enää uudeksi sanoa, kun ikää alkaa jo olla. Näin maallikosta tuntuu siltä, että sen rakentamisessa on lähes kaikki asiat menneet mönkään. Aikataulujen venyminen on ollut jatkuvaa, vain syyt siihen ovat muuttuneet.

Se, että miljardien laitos seisoo tällä hetkellä viallisten vesipumppujen takia, on käsittämätöntä. Pumppujen valmistaja on tiedon mukaan kuitenkin tunnettu toimija. Ehkä kuitenkin onneksi kyse on vain vesipumpuista, eikä mistään huipputekniikasta.

Suuri yleisö odottaa ja toivoo vaihteeksi onnistumisia, sillä onhan tämä tavallaan jo kansallinen tragedia. Kansan suussa pitkäkestoista rakennushanketta kutsutaan Iisakin kirkoksi. Sen ennätyksen lyömiseen on vielä matkaa, sillä Iisakin kirkkoa rakennettiin 40 vuotta.

Antti Lindfors

Pori